“Maluco”, diz Bolsonaro sobre homem morto em explosão em frente ao STF

Explosões ocorreram por volta das 19h30 - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu sua opinião sobre o homem que se explodiu na frente da sede do Supremo Tribunal Federal (STF), na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite desta quarta-feira (13).

Leia mais

>> Saiba quem é homem que causou explosão na Praça dos Três Poderes

>> PF instaura inquérito para apurar explosões na Praça dos Três Poderes

>> Barroso conversa com Lula e diretor da PF após explosões

Para a coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles, por mensagem de texto, Bolsonaro afirmou que o homem é “maluco”.

“Maluco. Talvez tenha deixado algo escrito ou gravado”, disse Bolsonaro, ressaltando não ter “a menor ideia” de quem seja o homem e dizendo que tudo que sabe foi pela imprensa.

O homem foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, e usava o codinome Tiu França nas redes sociais. Ele morava em Rio do Sul (SC) e foi candidato a vereador no município em 2020 pelo PL, partido de Bolsonaro, mas não se elegeu.

Bolsonaro ressaltou que só se filiou ao partido em 2021, ou seja, um ano após a eleição. O ex-presidente disse ainda que estava em casa na hora do incidente.

As explosões ocorreram por volta das 19h30. No momento, advogados e autoridades que participaram do julgamento do processo que trata da letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro deixavam o plenário da Corte.

O público ficou assustado com o barulho das explosões e foi retirado do Supremo pelo subsolo. Em seguida, o edifício-sede foi evacuado e interditado. Os ministros foram retirados em segurança.

As sessões plenárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal também foram encerradas logo após as explosões.