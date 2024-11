PF instaura inquérito para apurar explosões na Praça dos Três Poderes

Caso é considerado "grave" - Foto: Reprodução

A Polícia Federal (PF) instaurou inquérito para apurar as explosões que aconteceram na noite desta quarta-feira, 13, na Praça dos Três Poderes. As explosões deixaram um morto e um carro incendiado.

Informações preliminares dão conta de que o veículo que ficou completamente destruído não era de Brasília, e sim, de Santa Catarina, como indica a placa do automóvel.

Segundo o jornal O Globo, o caso é considerado “grave” e, devido à urgência da situação, houve a decisão dos agentes da PF de entrar no caso. Os policiais, por sua vez, já estão no local para averiguar a ocorrência.

Após os estrondos, a área foi cercada por policiais, e o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) foi evacuado. A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota, a Civil informou que “policiais da 5ª Delegacia de Polícia estão no local onde ocorreu a explosão de um artefato em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quarta-feira (13). A PCDF já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local”.

Já o STF disse que os "servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela" e que o caso aconteceu ao final da sessão da Corte.

“Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", diz o comunicado.

O presidente Lula (PT) não estava no Palácio do Planalto quando aconteceu as explosões. O petista já estava na Alvorada.