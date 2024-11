Saiba quem é homem que causou explosão na Praça dos Três Poderes

Homem esteve no STF em agosto - Foto: Reprodução

Francisco Wanderley Luiz, conhecido como “TiÜ França”, morto durante uma explosão na Praça dos Três Poderes, na noite desta quarta-feira, 13, usava um terno verde com símbolos de naipes do baralho, roupa com possível alusão ao personagem Coringa.

O homem também é proprietário do carro, que estava estacionado no Anexo IV da Câmara dos Deputados, e carregava os artefatos. O veículo, por sua vez, é da cidade de Rio do Sul, localizada em Santa Catarina.

Francisco Luiz foi candidato a vereador do município, em 2020, pelo Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro. O homem, contudo, não foi eleito. A informação consta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O bolsonarista morto já visitou o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 24 de agosto. Nesta tarde, ele foi visto circulando nos corredores dos prédios.

As explosões aconteceram próximo ao Supremo Tribunal Federal (STF). Além do homem morto, o carro usado por ele também ficou incendiado.

Em nota, o STF diz que os "servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela".

"Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", diz o comunicado.

A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Federal também abriu um inquérito para apurar a ocorrência.

Após as explosões, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) iniciou uma varredura no entorno do Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estava no Planalto no momento das explosões, mas no Palácio da Alvorada, a quatro quilômetros da área. É no Alvorada também onde ele está reunido agora com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.