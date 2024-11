Carro que explodiu nos Três Poderes é de Santa Catarina

Policiais estão no local e fazem varredura - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O veículo que estava com explosivos, no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, na noite desta quarta-feira, 13, é da cidade de Rio do Sul, localizada em Santa Catarina.

Segundo informações do portal Metrópoles, o veículo estava registrado no nome de Francisco Wanderley Luiz. Até o momento, não há informações se o homem foi a vítima da explosão.

As duas explosões registradas na Praça dos Três Poderes nesta noite deixaram um morto e um carro incendiado. A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota, a Civil diz que “já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local”. Os policiais da 5ª Delegacia de Polícia estão no local.

As apurações sobre o acidente também estão sendo feitas pela Polícia Federal. Os agentes abriram um inquérito sobre a ocorrência, a qual consideram como “grave”.

Veja momento da explosão