Homem que causou explosão citou Lula e Bolsonaro em mensagem

Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, foi morto após detonar uma bomba na Praça dos Três Poderes, na noite desta quarta-feira, 13, citou o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro em mensagens. Os atentados provocaram a evacuação de ministros e encerramento das sessões no Congresso.

“Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública! Chega de polarização, este é o momento de vocês provarem quem vocês são. O povo é um só povo”, escreveu ele em uma mensagem de WhatsApp compartilhada em uma rede social. As informações foram publicadas no portal Metrópoles.

Francisco, que foi foi candidato a vereador em 2020, pelo Partido Liberal (PL), fez publicações em referência às explosões que ocorreriam na Praça dos Três Poderes: “Cuidado ao abrir gavetas, armários, estantes, depósito de materiais etc.”, escreveu.

Ele ainda indicou um suposto horário de início das explosões: “Início: 17h48 do dia 13/11/2024. O jogo acaba dia 16/11/2024. Boa sorte!”

O homem explicou ainda a escolha da data, afirmando que não gosta do número 13: “13/11, por não gostar do número do PT: “Ele apenas soltou uns foguetinhos para comemorar o dia 13. Eu não gosto do número 13. Tem cheiro de carniça igual cachorro quando morre”.