Confira momento em que homem lança artefatos em frente ao STF

Nas imagens é possível ver o momento em que o homem joga os artefatos contra STF - Foto: Reprodução

Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que Francisco Wanderley Luiz, 59, o autor das explosões na frente do Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quarta-feira, 13, lança os explosivos contra a estátua e de frente um dos três poderes.

Nas imagens é possível ver o momento em que o homem joga os artefatos e logo depois deita no chão e acende um dos explosivos. O corpo de Francisco ficou completamente desfigurado. O lado direito da cabeça e a mão direita do homem parecem ter sido atingidos pela explosão.

As explosões ocorreram por volta das 19h30. No momento, advogados e autoridades que participaram do julgamento do processo que trata da letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro deixavam o plenário da Corte.

Segundo o depoimento, o suspeito carregava uma mochila com artefatos. Ao ser abordado pelos seguranças, ele mostrou um dispositivo semelhante a um relógio digital, que o vigilante pensou ser uma bomba.

"O indivíduo trazia consigo uma mochila e estava em atitude suspeita em frente à estátua, colocou a mochila no chão, tirou um extintor, tirou uma blusa de dentro da mochila e a lançou contra a estátua. O indivíduo retirou da mochila alguns artefatos e com a aproximação dos seguranças do STF, o indivíduo abriu a camisa os advertiu para não se aproximarem", diz trecho do Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, conforme informou o jornal O Globo nesta quinta-feira, 14.

Um carro também explodiu e pegou fogo. A área foi isolada pelas forças de segurança e o prédio do STF, evacuado. A sessão da Câmara foi suspensa. A Polícia Civil e a Polícia Federal investigam o caso.