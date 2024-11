MPT abre investigações sobre mortes em elevador no Horto Florestal

Splendor Reserva do Horto possui 21 andares e fica no Horto Florestal, em Salvador - Foto: Shirley Stolze | A TARDE

A morte de dois trabalhadores durante a queda de um elevador no Edifício Splendor, no Horto Florestal, em Salvador, será objeto de inquérito do Ministério Público do Trabalho (MPT). A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo próprio MPT.

O acidente fatal aconteceu na manhã aconteceu na quarta-feira, 14, causando a morte imediata de Ariston de Jesus Santos, de 61 anos, e Manoel Francisco da Silva, de 54. Eles trabalhavam com mais três pessoas para uma empresa de mudanças. a queda ocorreu do sexto andar, numa altura aproximada de 25 metros.

Segundo o MPT-BA, o órgão está buscando informações junto ao Corpo de Bombeiros, que atendeu ao chamado, e do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que foi o responsável pela remoção dos corpos. O caso também deverá ser analisado pela auditoria fiscal do trabalho. O condomínio e a empresa responsável pela manutenção do equipamento serão convocadas a prestar esclarecimentos.

O Ministério ainda salienta que o empregador foi identificado e também será convocado a prestar os esclarecimentos sobre a adoção das normas de garantia e proteção da saúde e da segurança de seus empregados.

As circunstâncias do acidente e de todas as medidas de prevenção de acidentes e de gestão de riscos serão investigadas. O MPT deverá solicitar informações dos órgãos que atuaram no caso, além de solicitar perícia à Superintenência Regional do Trabalho, que poderá fornecer detalhes sobre o cumprimento ou não de normas regulamentadores de saúde e segurança.