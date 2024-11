Conheça o 'Splendor', prédio de luxo que o elevador despencou no Horto

Elevador de serviço caiu do sexto andar - Foto: Luan Julião / Ag. A TARDE

Um dos condomínios mais luxuosos do Horto Florestal, bairro nobre de Salvador. Assim é o Splendor Reserva do Horto, empreendimento com dois prédios palco de ao menos duas mortes nesta quinta-feira, 14, após o elevador de serviço despencar durante uma mudança.

As torres tem até 21 andares e os apartamentos 151 m². As unidades possuem três ou quatro quartos, sendo duas ou três suítes. São dois apartamentos por andar. O condomínio custa R$ 1.500 e o IPTU R$ 402.

A generosa área de lazer do condomínio possui piscina com clube, techno louge, sauna, salão de jogos, academia, deck, spa, bar na piscina, quadra poliesportiva, piscina infantil, 'espaço relax', piscina com deck, churrasqueira, bondinho e brinquedoteca.

Os apartamentos por lá chegam a superar os R$ 1,7 milhão.

Já os prédios foram construídos pela construtora Queiroz Galvão e entregues em 2011.

Queda de elevador

Duas pessoas morreram após um elevador cair no Edifício Splendor, localizado no Horto Florestal, em Salvador, nesta quinta-feira, 14. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, equipes estão no local realizando o atendimento.

Ainda segundo a guarnição, o corpo da primeira vítima foi retirado. O outro segue no interior do equipamento.

Conforme informações do corpo de bombeiros, as vítimas eram funcionários da empresa de mudanças 'Bom preço' e estavam trabalhando no elevador de serviço.

O elevador caiu do sexto andar do edifício e ficou totalmente danificado. Ainda não há detalhes sobre o que causou a queda do equipamento.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo da pessoa que morreu para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia.

O Samu também está no local.