Duas pessoas estavam em elevador que caiu em prédio de luxo em Salvador

Bombeiros em trabalho de resgate - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Duas pessoas morreram após um elevador cair no Edifício Splendor, localizado no Horto Florestal, em Salvador, nesta quinta-feira, 14. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, equipes estão no local realizando o atendimento.

Ainda segundo a guarnição, o corpo de uma vítima foi retirado. O corpo da segunda vítima está no fosso do elevador, o que dificulta o resgate.

O major André Moreira, do Corpo de Bombeiros, presente no local afirmou ainda que, segundo outros três trabalhadores, colegas das vítimas, o elevador de serviço apresentou solavancos e estava 'dando choque'.

Informações preliminares são de que as vítimas eram funcionários de uma empresa que realizam mudança no elevador de serviço. O elevador caiu do sexto andar do prédio Splendor Residencial.

Veja vídeo: