Elevador despenca e deixa dois mortos no Horto Florestal

Elevador de serviço caiu do sexto andar - Foto: Luan Julião / Ag. A TARDE

Duas pessoas morreram após um elevador cair no Edifício Splendor, localizado no Horto Florestal, em Salvador, nesta quinta-feira, 14. Ainda não há detalhes sobre o que causou a queda do equipamento. O elevador caiu do sexto andar do edifício e ficou totalmente danificado.

Segundo o Major André Moreira, do Corpo de Bombeiros, as vítimas eram funcionários da empresa de mudanças 'Bom preço' e estavam trabalhando no elevador de serviço no momento do acidente.

O major informou ainda que haviam outros três funcionários da empresa realizando o serviço mas que não entraram no equipamento. "Os outros três funcionários não estavam no elevador, estamos tentando identificá-los para entender melhor o ocorrido".

Leia mais

>> Conheça o 'Splendor', prédio de luxo que o elevador despencou no Horto

>> Duas pessoas estavam em elevador que caiu em prédio de luxo em Salvador

>> Vítimas de queda de elevador em Salvador eram funcionários e faziam mudança



Um dos prestadores de serviço de higienização do prédio, que não se identificou, afirmou que não percebeu diferença no equipamento. "Na hora que eu cheguei, eu já tinha ido no outro elevador, quando aconteceu", afirmou o trabalhador à reportagem do A Tarde.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo da pessoa que morreu para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia.



O Samu também está no local.

Matéria em atualização