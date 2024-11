Empresa responsável por elevador que caiu se pronuncia: "Investigando"

O residencial onde a situação aconteceu é o Splendor Reserva do Horto, que possui 21 andares, e fica no Horto Florestal, bairro nobre da capital baiana - Foto: Shirley Stolze | A TARDE

A empresa Atlas, responsável pelo elevador que caiu nesta quinta-feira, 14 e vitimou dois trabalhadores, se posicionou sobre o ocorrido. Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e afirmando estar cooperando com as investigações e em constante diálogo com os eesponsáveis pelo condomínio.

"A empresa lamenta profundamente a fatalidade ocorrida em um edifício residencial em Salvador e se solidariza com as vítimas e familiares. Informa que está cooperando com as autoridades na investigação das causas do acidente, bem como trabalhando com o condomínio e todas as outras partes envolvidas. Reitera, mais uma vez, as profundas condolências à família das vítimas", disse.

Assim como a Atlas, a empresa Bom Preço Mudanças, onde eles trabalhavam, também se proncuniou e responsabilizou o condomínio pelo acidente fatal.

"É com muita tristeza que recebemos a notícia hoje da morte de um funcionário e um frelaancer da empresa Bom Preço. Nós estamos à disposição dos familiares e amigos. Estamos abalados com essa notícia. Perder uma vida, já é muito, perder duas vidas, é demais. A responsabilidade é exclusiva do condomínio. Poderia acontecer com qualquer pessoa, mas infelizmente aconteceu com esses dois pais de família", lamentou.

As vítimas foram identificadas como Ariston de Jesus Santos, de 61 anos, e Manoel Francisco da Silva, de 54. Eles faziam uma mudança em um dos apartamentos do edifício, quando o elevador despencou do sexto andar. O residencial onde a situação aconteceu é o Splendor Reserva do Horto, que possui 21 andares, e fica no Horto Florestal, bairro nobre da capital baiana.

"A Bom Preço Mudanças se coloca à disposição, inclusive para colocar os seus advogados para ajudar as família, porque a responsabilidade é do condomínio. Vamos dar todo o suporte ao familiares, amigos" diz a empresa.