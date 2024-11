Vítimas de queda de elevador eram funcionários e faziam mudança

O elevador despencou do sexto andar, causando o óbito dos ocupantes - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

As duas vítimas fatais do acidente em que um elevador despencou em um prédio de luxo no bairro Horto Florestal, em Salvador, eram funcionários de uma empresa terceirizada que realizava uma mudança. O elevador que caiu era de 'serviço' e não era utilizado por moradores.

O elevador despencou do sexto andar, causando o óbito dos ocupantes. Outros três funcionários que estavam no serviço não estavam no elevador no momento do acidente no Edifício Splendor Reserva do Horto Bloco B.

Até o momento, grupamento do Corpo de Bombeiros já havia resgatado uma das pessoas no interior do elevador. Os bombeiros estão serrando os escombros para retirar a segunda vítima das ferragens. Unidade do Samu e da Polícia Militar estão no local. As causas do acidente serão determinadas por perícia do DPT.

Em nota, a Codesal informou que aparentemente não havia nenhum peso de imóvel no elevador que tivesse causado a queda do elevador, e que aguarda a chegada da empresa responsável para averiguar o acidente e a manutenção predial.

"O elevador vai estar interditado até que se faça um laudo por uma empresa terceirizado. Haverá uma fiscalização de manuntenção predial para verificar se o elevador estava com a manutenção em dias. Aparentemente não tinha peso porque iss, certamente, atrapalharia a remoção dos corpos", disse o engenheiro da Codesal, Espedito Sacramento.