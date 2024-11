Saiba quem são as vítimas da queda de elevador no Horto Florestal

Vítimas eram funcionários de uma empresa terceirizada - Foto: Reprodução / Google Maps

As vítimas fatais do acidente de elevador no prédio de luxo no bairro Horto Florestal, em Salvador, foram identificadas. Manoel Francisco da Silva, 54 anos e Ariston de Jesus Santos, 61 anos, eram funcionários de uma empresa terceirizada que realizava uma mudança no elevador de 'serviço' no local.

Leia mais

>> Elevador despenca e deixa dois mortos no Horto Florestal

>> Conheça o 'Splendor', prédio de luxo que o elevador despencou no Horto

>> Duas pessoas estavam em elevador que caiu em prédio de luxo em Salvador

>> Vítimas de queda de elevador em Salvador eram funcionários e faziam mudança

O elevador despencou do sexto andar, causando o óbito dos ocupantes. Outros três funcionários que estavam no serviço não estavam no elevador no momento do acidente no Edifício Splendor Reserva do Horto Bloco B.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar os corpos das pessoas que morreram para o Instituto Médico Legal (IML), onde devem passar por necropsia.