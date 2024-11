Queda de elevador: família clama por justiça após morte de trabalhador

O acidente aconteceu no Edifício Splendor Reserva do Horto, - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Familiares das vítimas do trágico acidente ocorrido no final da manhã de hoje, no Horto Florestal, em Salvador, onde um elevador despencou, causando a morte de dois trabalhadores, estão na entrada do prédio em busca de respostas e justiça. O acidente aconteceu no Edifício Splendor Reserva do Horto, Bloco B, quando um elevador de serviço, utilizado por trabalhadores durante uma mudança, caiu do sexto andar.

Ariston, junto com outro trabalhador, perdeu a vida no acidente | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Márcia Góes do Santos, esposa de Ariston de Jesus Santos, de 61 anos, uma das vítimas, não esconde sua dor. Ela foi vista inconsolável na porta do edifício, sendo amparada por seu filho, Diogo, que também se mostrou profundamente abalado com a tragédia. Ariston, junto com outro trabalhador, perdeu a vida no acidente, enquanto outros três funcionários que estavam na mudança não estavam no elevador no momento da queda.

Leia também:

>> Duas pessoas estavam em elevador que caiu em prédio de luxo em Salvador

>> Conheça o 'Splendor', prédio de luxo que o elevador despencou no Horto

>> Elevador despenca e deixa dois mortos no Horto Florestal

A equipe de trabalhadores fazia o serviço para uma empresa terceirizada, e o elevador utilizado não era destinado aos moradores do prédio. As vítimas estavam no interior do elevador, que despencou do sexto andar, resultando no óbito imediato dos ocupantes.

A equipe de trabalhadores fazia o serviço para uma empresa terceirizada | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Os familiares, enquanto tentam lidar com a dor da perda, exigem respostas sobre as circunstâncias do acidente e questionam a segurança das instalações.