Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Destino brasileiro está entre os 52 lugares para se conhecer em 2026

O Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG) é destacado pelo The New York Times em 24º lugar no ranking

Carla Melo

Por Carla Melo

06/01/2026 - 15:13 h
A lista feita pelo jornal The New York Times
A lista feita pelo jornal The New York Times -

Entre 52 lugares bem mais avaliados para conhecer em 2026, um destino brasileiro. A lista feita pelo jornal The New York Times, destaca o Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG) e coloca o patrimônio em 24º lugar no ranking.

“Uma das poucas críticas feitas a Inhotim é que um único dia não basta para ver tudo”, diz o jornal norte-americano, destacando as “500 obras distribuídas em 24 galerias de arquitetura única, em meio a um enorme jardim botânico”.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Em 2026, Inhotim celebra 20 anos de abertura ao público (o espaço começou como uma coleção privada) com uma programação especial de exposições que exploram a identidade afro-amazônica do Brasil”, acrescenta o jornal.

Leia Também:

Dia 20 é feriado? Governo decreta folga que pode durar quatro dias
Bonfim está entre as 10 piores cidades para morar no Brasil; veja lista
Crise em praias do Nordeste? Abusos contra turistas fazem movimento cair em 2026

Na menção a Inhotim, o New York Times cita Belo Horizonte, a cerca de 55 km do museu, como “a capital dos bares” do Brasil e elenca a capital mineira, o Parque Nacional da Serra do Cipó e “igrejas de exuberância barroca” como motivos para estender a viagem após a visita em Brumadinho.

Em 2024, Brasília entrou na lista do jornal, assim também como Manaus e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em 2023. No ano passado, nenhum destino do país entrou na lista.

Veja a lista completa:

  1. 'América Revolucionária' — Estados Unidos
  2. Varsóvia — Polônia
  3. Bangcoc — Tailândia
  4. Península Osa — Costa Rica
  5. Bandhavgarh — Índia
  6. Dallas — Estados Unidos
  7. Orã — Argélia
  8. Rota 66 — Estados Unidos
  9. Saba — Pequenas Antilhas (Caribe)
  10. Poblenou (Barcelona) — Espanha
  11. Outras Montanhas do Nepal (além do Monte Everest) — Nepal
  12. Bayreuth — Alemanha
  13. Viagem de trem pelas Montanhas Rochosas Canadenses — Canadá
  14. Top End (Território do Norte) — Austrália
  15. Penang — Malásia
  16. Los Angeles — Estados Unidos
  17. Nagasaki — Japão
  18. Breuil-Cervínia — Itália
  19. Memphis — Estados Unidos
  20. Armênia
  21. Espanha de Joaquín Sorolla (Madri e Valência) — Espanha
  22. 'Inglaterra do Ursinho Pooh' (East Sussex) — Inglaterra
  23. Seicheles
  24. Inhotim — Brasil
  25. Islândia
  26. Ilhas Sanibel e Captiva — Estados Unidos
  27. Hyde Park (Chicago) — Estados Unidos
  28. Ilhas Traena — Noruega
  29. Miches — República Dominicana
  30. Portland — Estados Unidos
  31. Montanhas Tien Shan — Quirguistão
  32. Assis — Itália
  33. Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico — Estados Unidos
  34. Vietnã
  35. Querétaro — México
  36. Medora (Dakota do Norte) — Estados Unidos
  37. Camiguin — Filipinas
  38. Messínia — Grécia
  39. Guiana
  40. Deer Valley (Utah) — Estados Unidos
  41. Yunnan — China
  42. Bentonville (Arkansas) — Estados Unidos
  43. Cabo Froward — Chile
  44. Gênova — Itália
  45. Trilha Dongseo — Coreia do Sul
  46. Okinawa — Japão
  47. Bacia Hidrográfica do Rio Pastaza — Equador
  48. Área de Conservação de Ngorongoro — Tanzânia
  49. Melbourne — Austrália
  50. Praia da Virgínia — Estados Unidos
  51. Estrada Big Sur (Califórnia) — Estados Unidos
  52. Ilha Mon — Dinamarca

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil inhotim ranking The New York Times Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A lista feita pelo jornal The New York Times
Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

A lista feita pelo jornal The New York Times
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

A lista feita pelo jornal The New York Times
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

A lista feita pelo jornal The New York Times
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

x