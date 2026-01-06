Destino brasileiro está entre os 52 lugares para se conhecer em 2026

A lista feita pelo jornal The New York Times - Foto: Reprodução | Clube Candeias

Entre 52 lugares bem mais avaliados para conhecer em 2026, um destino brasileiro. A lista feita pelo jornal The New York Times, destaca o Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG) e coloca o patrimônio em 24º lugar no ranking.

“Uma das poucas críticas feitas a Inhotim é que um único dia não basta para ver tudo”, diz o jornal norte-americano, destacando as “500 obras distribuídas em 24 galerias de arquitetura única, em meio a um enorme jardim botânico”.

“Em 2026, Inhotim celebra 20 anos de abertura ao público (o espaço começou como uma coleção privada) com uma programação especial de exposições que exploram a identidade afro-amazônica do Brasil”, acrescenta o jornal.

Na menção a Inhotim, o New York Times cita Belo Horizonte, a cerca de 55 km do museu, como “a capital dos bares” do Brasil e elenca a capital mineira, o Parque Nacional da Serra do Cipó e “igrejas de exuberância barroca” como motivos para estender a viagem após a visita em Brumadinho.

Em 2024, Brasília entrou na lista do jornal, assim também como Manaus e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em 2023. No ano passado, nenhum destino do país entrou na lista.

