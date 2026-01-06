RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
Destino brasileiro está entre os 52 lugares para se conhecer em 2026
O Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG) é destacado pelo The New York Times em 24º lugar no ranking
Por Carla Melo
Entre 52 lugares bem mais avaliados para conhecer em 2026, um destino brasileiro. A lista feita pelo jornal The New York Times, destaca o Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG) e coloca o patrimônio em 24º lugar no ranking.
“Uma das poucas críticas feitas a Inhotim é que um único dia não basta para ver tudo”, diz o jornal norte-americano, destacando as “500 obras distribuídas em 24 galerias de arquitetura única, em meio a um enorme jardim botânico”.
“Em 2026, Inhotim celebra 20 anos de abertura ao público (o espaço começou como uma coleção privada) com uma programação especial de exposições que exploram a identidade afro-amazônica do Brasil”, acrescenta o jornal.
Leia Também:
Na menção a Inhotim, o New York Times cita Belo Horizonte, a cerca de 55 km do museu, como “a capital dos bares” do Brasil e elenca a capital mineira, o Parque Nacional da Serra do Cipó e “igrejas de exuberância barroca” como motivos para estender a viagem após a visita em Brumadinho.
Em 2024, Brasília entrou na lista do jornal, assim também como Manaus e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em 2023. No ano passado, nenhum destino do país entrou na lista.
Veja a lista completa:
- 'América Revolucionária' — Estados Unidos
- Varsóvia — Polônia
- Bangcoc — Tailândia
- Península Osa — Costa Rica
- Bandhavgarh — Índia
- Dallas — Estados Unidos
- Orã — Argélia
- Rota 66 — Estados Unidos
- Saba — Pequenas Antilhas (Caribe)
- Poblenou (Barcelona) — Espanha
- Outras Montanhas do Nepal (além do Monte Everest) — Nepal
- Bayreuth — Alemanha
- Viagem de trem pelas Montanhas Rochosas Canadenses — Canadá
- Top End (Território do Norte) — Austrália
- Penang — Malásia
- Los Angeles — Estados Unidos
- Nagasaki — Japão
- Breuil-Cervínia — Itália
- Memphis — Estados Unidos
- Armênia
- Espanha de Joaquín Sorolla (Madri e Valência) — Espanha
- 'Inglaterra do Ursinho Pooh' (East Sussex) — Inglaterra
- Seicheles
- Inhotim — Brasil
- Islândia
- Ilhas Sanibel e Captiva — Estados Unidos
- Hyde Park (Chicago) — Estados Unidos
- Ilhas Traena — Noruega
- Miches — República Dominicana
- Portland — Estados Unidos
- Montanhas Tien Shan — Quirguistão
- Assis — Itália
- Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico — Estados Unidos
- Vietnã
- Querétaro — México
- Medora (Dakota do Norte) — Estados Unidos
- Camiguin — Filipinas
- Messínia — Grécia
- Guiana
- Deer Valley (Utah) — Estados Unidos
- Yunnan — China
- Bentonville (Arkansas) — Estados Unidos
- Cabo Froward — Chile
- Gênova — Itália
- Trilha Dongseo — Coreia do Sul
- Okinawa — Japão
- Bacia Hidrográfica do Rio Pastaza — Equador
- Área de Conservação de Ngorongoro — Tanzânia
- Melbourne — Austrália
- Praia da Virgínia — Estados Unidos
- Estrada Big Sur (Califórnia) — Estados Unidos
- Ilha Mon — Dinamarca
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes