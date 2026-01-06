Menu
BRASIL
BRASIL

Dia 20 é feriado? Governo decreta folga que pode durar quatro dias

Capital confirma feriado em janeiro e trabalhadores podem emendar o fim de semana

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

06/01/2026 - 14:44 h
Com feriado confirmado no dia 20 de janeiro, cariocas podem garantir quatro dias de folga
Com feriado confirmado no dia 20 de janeiro, cariocas podem garantir quatro dias de folga -

Janeiro de 2026 começa com a promessa de pausa no meio da semana para parte dos brasileiros. Moradores do Rio de Janeiro terão uma data especial no calendário, com feriado local que altera a rotina, movimenta a economia e abre espaço para descanso, viagens ou celebrações culturais.

Dia 20 é feriado confirmado no Rio

Na capital fluminense, o dia 20 de janeiro, que cai em uma terça-feira, está oficialmente confirmado como feriado municipal em celebração ao Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade. A data é marcada por programações religiosas e culturais que mobilizam moradores e visitantes.

Com a confirmação do feriado pelo governo municipal, trabalhadores de órgãos públicos e empresas que adotem ponto facultativo na segunda-feira poderão emendar o fim de semana e garantir quatro dias consecutivos de descanso.

Impacto vai além da folga

Mais do que descanso, os feriados de janeiro costumam aquecer setores estratégicos das duas maiores cidades do país. Comércio, turismo e serviços são diretamente beneficiados, especialmente quando o calendário permite a formação de feriados prolongados.

A possibilidade de emendar datas favorece o planejamento de viagens curtas e amplia a circulação de pessoas, impulsionando bares, hotéis, restaurantes e eventos culturais.

