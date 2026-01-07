Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Haddad tem prazo definido na Fazenda; cotado para vaga já age como ministro

Fernando Haddad já informou que deve deixar ministério para se dedicar às eleições

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

07/01/2026 - 7:16 h | Atualizada em 07/01/2026 - 9:48
Dario Durigan é secretário-executivo do Ministério da Fazenda
Dario Durigan é secretário-executivo do Ministério da Fazenda

Enquanto o futuro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda não é definido para as eleições, o substituto dele no comando da pasta, até então, parece estabelecido.

Haddad já declarou que pretende deixar, até fevereiro deste ano, o comando da pasta, para se dedicar a reeleição de Lula em outubro.

Petistas, no entanto, desejam que ele tente um cargo eletivo em 2026 — as possibilidades são o Governo de São Paulo ou o Senado pelo mesmo estado.

Despachos com Lula

Com a saída de Haddad, o principal cotado para o seu lugar é considerado o "CEO" do Ministério, o secretário-executivo a pasta, Dario Durigan.

Atualmente, segundo à Folha, ele já vem dando as cartas no órgão com as férias de Haddad, até o próximo sábado, 11. É Durigan quem organiza os fluxos, delega tarefas, faz cobranças e centraliza as informações dos diversos temas da pasta.

Para fechar as posições de governo, muitas vezes despacha diretamente com o presidente Lula (PT). Segundo um interlocutor, o secretário "caiu no gosto do chefe".

Poucas mulheres na equipe

Apesar dos elogios, há também críticas. Em um governo considerado com maior representatividade de mulheres e minorias, Durigan tem sua maior parte de assessores homens.

De 32 pessoas vinculadas diretamente a ele, entre subsecretários, assessores, gerentes e coordenadores, apenas nove são mulheres, e só uma é subsecretária —as demais ocupam cargos inferiores na hierarquia.

Ver todas

x