Haddad tem prazo definido na Fazenda; cotado para vaga já age como ministro
Fernando Haddad já informou que deve deixar ministério para se dedicar às eleições
Por Yuri Abreu
Enquanto o futuro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda não é definido para as eleições, o substituto dele no comando da pasta, até então, parece estabelecido.
Haddad já declarou que pretende deixar, até fevereiro deste ano, o comando da pasta, para se dedicar a reeleição de Lula em outubro.
Petistas, no entanto, desejam que ele tente um cargo eletivo em 2026 — as possibilidades são o Governo de São Paulo ou o Senado pelo mesmo estado.
Despachos com Lula
Com a saída de Haddad, o principal cotado para o seu lugar é considerado o "CEO" do Ministério, o secretário-executivo a pasta, Dario Durigan.
Atualmente, segundo à Folha, ele já vem dando as cartas no órgão com as férias de Haddad, até o próximo sábado, 11. É Durigan quem organiza os fluxos, delega tarefas, faz cobranças e centraliza as informações dos diversos temas da pasta.
Para fechar as posições de governo, muitas vezes despacha diretamente com o presidente Lula (PT). Segundo um interlocutor, o secretário "caiu no gosto do chefe".
Poucas mulheres na equipe
Apesar dos elogios, há também críticas. Em um governo considerado com maior representatividade de mulheres e minorias, Durigan tem sua maior parte de assessores homens.
De 32 pessoas vinculadas diretamente a ele, entre subsecretários, assessores, gerentes e coordenadores, apenas nove são mulheres, e só uma é subsecretária —as demais ocupam cargos inferiores na hierarquia.
