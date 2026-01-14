Companheira de motorista sumido na RMS revela angústia na busca

- Foto: Leitor/Portal MASSA!

O desaparecimento do motorista por aplicativo João Henrique Cerqueira de Matos, de 25 anos, segue cercado de mistério e tem mobilizado familiares, amigos e autoridades na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Em entrevista ao MASSA!, nesta quarta-feira (14), a companheira dele, Jucyele Sena, fez um desabafo emocionante e relatou a angústia vivida nos últimos dias sem notícias do paradeiro do jovem.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Jucyele, o retorno das autoridades tem sido limitado e, apesar das buscas e da ansiedade, poucas informações concretas chegaram até a família.

“A polícia não fala muita coisa, só diz que está investigando. A gente mesmo é que está fazendo buscas, mas não acha nada. Nenhum relato concreto, nenhuma denúncia verdadeira. Disseram que o povo tinha visto ele em tal lugar, mas a gente foi lá e não achou nada. Só denúncia falsa mesmo", disse.

Ansiedade

Jucyele descreveu os últimos dias como extremamente difíceis: “É complicado demais. A ansiedade é muito grande, a cabeça não para. A gente fica tentando entender o que pode ter acontecido."

Ela ainda indica que João Henrique nunca havia passado por situações semelhantes durante o trabalho e que não havia relatos de ameaças, abordagens ou problemas anteriores enquanto atuava como motorista por aplicativo.

Última corrida e sumiço

De acordo com a família, João Henrique saiu de casa, no bairro Cia I, em Simões Filho, na noite de domingo (11), para trabalhar. Por volta das 22h, ele avisou à companheira que faria a última corrida antes de voltar para casa.

Depois disso, não houve mais contato. O jovem trabalhava pela Uber, desde o meio do ano passado, e já tinha costume de circular pela região onde foi visto pela última vez.

Carro e corpo

A Polícia Civil, por meio da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, informou ao MASSA! que o veículo utilizado por João Henrique foi localizado na manhã desta terça (13), na região da Ceasa. O carro, que era alugado, passou por perícia.

A polícia segue na busca pelo motorista. Informações que possam ajudar nas buscas podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.