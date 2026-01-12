Motorista por aplicativo desaparece após sair para trabalhar na RMS

Motorista de aplicativo - Foto: Divulgação

O desaparecimento do motorista por aplicativo João Henrique Cerqueira, de 25 anos, tem causado apreensão entre familiares, amigos e colegas de profissão. Morador da Região Metropolitana de Salvador (RMS), o jovem não é visto desde a noite deste domingo, 11, quando saiu de casa para trabalhar.

De acordo com relatos da família, João Henrique entrou em contato pela última por volta das 22h. Pouco tempo depois, os parentes perceberam que a localização do celular havia sido desativada, o que gerou preocupação. Tentativas de contato foram feitas ao longo da noite, mas as ligações não foram atendidas e as mensagens passaram a não ser entregues.

Na manhã desta segunda-feira, 12, um novo elemento aumentou a angústia dos familiares: o veículo utilizado por João Henrique para trabalhar foi encontrado abandonado em uma área de mata, no entorno da Ceasa. Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias em que o carro foi deixado no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho. De acordo com o comunicado, João Henrique foi visto pela última vez na tarde de domingo , 11, após sair de sua residência, no bairro Cia I, naquele município.



Familiares e amigos seguem mobilizados em busca de informações que possam ajudar a localizar o jovem. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter detalhes sobre o caso, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.