PM é baleado durante ação em área com atuação do CV em Salvador

Um policial militar foi baleado durante uma ação no bairro de Narandiba, em Salvador, na noite deste domingo, 11. O caso ocorreu na Rua Chile, durante patrulhamento de rotina realizado por guarnições da Polícia Militar.

Segundo informações da Polícia Militar da Bahia, equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) identificaram indivíduos em atitude suspeita, possivelmente relacionada ao tráfico de drogas. No momento da aproximação, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais e fugiram do local.

Durante a ação, um policial militar acabou sendo atingido pelos tiros. Ele foi socorrido imediatamente para uma unidade de saúde da região, onde recebeu atendimento médico. De acordo com a PM, o policial está em estado de saúde estável.

Após o ocorrido, o policiamento no bairro foi intensificado, com a realização de buscas e diligências para identificar e localizar os envolvidos no ataque contra a guarnição.

Conforme apurado pela reportagem, Narandiba possui localidades consideradas sensíveis pelas forças de segurança devido à atuação de grupos criminosos. A facção carioca Comando Vermelho (CV) exerce influência em pontos do bairro e também em áreas do entorno, o que demanda reforço constante no policiamento.