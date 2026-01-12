Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

PM é baleado durante ação em área com atuação do CV em Salvador

Suspeitos atiraram contra a guarnição e fugiram; policiamento foi reforçado no bairro

Luan Julião

Por Luan Julião

12/01/2026 - 13:39 h
Buscas seguem intensificadas para localizar os envolvidos no ataque
Buscas seguem intensificadas para localizar os envolvidos no ataque -

Um policial militar foi baleado durante uma ação no bairro de Narandiba, em Salvador, na noite deste domingo, 11. O caso ocorreu na Rua Chile, durante patrulhamento de rotina realizado por guarnições da Polícia Militar.

Segundo informações da Polícia Militar da Bahia, equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) identificaram indivíduos em atitude suspeita, possivelmente relacionada ao tráfico de drogas. No momento da aproximação, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais e fugiram do local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a ação, um policial militar acabou sendo atingido pelos tiros. Ele foi socorrido imediatamente para uma unidade de saúde da região, onde recebeu atendimento médico. De acordo com a PM, o policial está em estado de saúde estável.

Leia Também:

Segurança: nova Rodoviária de Salvador terá policiamento 24 horas
Adolescente de 13 anos é decapitado após sequestro em Salvador
Policiais envolvidos na morte de idoso baleado na Federação são afastados

Após o ocorrido, o policiamento no bairro foi intensificado, com a realização de buscas e diligências para identificar e localizar os envolvidos no ataque contra a guarnição.

Conforme apurado pela reportagem, Narandiba possui localidades consideradas sensíveis pelas forças de segurança devido à atuação de grupos criminosos. A facção carioca Comando Vermelho (CV) exerce influência em pontos do bairro e também em áreas do entorno, o que demanda reforço constante no policiamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comando Vermelho Narandiba polícia militar Salvador segurança pública tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Buscas seguem intensificadas para localizar os envolvidos no ataque
Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

Buscas seguem intensificadas para localizar os envolvidos no ataque
Play

Idoso morre após ser baleado durante ação policial na Federação

Buscas seguem intensificadas para localizar os envolvidos no ataque
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

Buscas seguem intensificadas para localizar os envolvidos no ataque
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

x