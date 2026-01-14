Motorista suspeito de matar mototaxista é liberado após depoimento

O caso ocorreu no bairro de Narandiba - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O motorista suspeito de atropelar e matar o mototaxista José Rivaldo Santana Menezes, conhecido como Pica-Pau, prestou depoimento à polícia e foi liberado na manhã desta quarta-feira, 14, em Salvador. O caso ocorreu no bairro de Narandiba, na noite de segunda-feira, 12.

De acordo com a família da vítima, testemunhas relataram que o motorista do carro, que não teve o nome revelado pela polícia, estava com sinais visíveis de embriaguez.

Relembre o acidente

José Rivaldo, que atuava há cerca de 20 anos como mototaxista e era bastante conhecido na região, aguardava uma chamada para corrida quando foi atingido pelo veículo. Segundo relatos, ele estava sentado no gramado, sobre a tampa de um bueiro, tomando água no momento do atropelamento.

Com a força do impacto, a vítima foi arrastada por cerca de 15 metros e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Amigos e colegas afirmam que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, incluindo comportamento alterado logo após o acidente.

Testemunhas relataram ainda que o motorista chegou a descer do carro e urinar em via pública, sendo contido por populares até a chegada da Polícia Militar. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde prestou esclarecimentos às autoridades.

Planejava se mudar

A morte de José Rivaldo causou grande comoção no bairro. Colegas informaram que ele havia organizado recentemente seus pertences e planejava se mudar para outra cidade ainda nesta semana, o que aumentou o sentimento de indignação e tristeza entre familiares e amigos.