Jovem tem casa invadida e é executado por homens encapuzados na Bahia
Polícia Militar confirmou o óbito no local e acionou o Departamento de Polícia Técnica para perícia
Por Luan Julião
Um jovem de 18 anos, inicialmente identificado como Ruan Santos de Jesus morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo dentro da própria residência, no bairro Liberdade II, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira, 13.
De acordo com familiares da vítima, homens encapuzados teriam invadido o imóvel durante a madrugada. Após forçar a entrada, os suspeitos ordenaram que os demais moradores deixassem a casa e, em seguida, efetuaram os disparos contra o jovem, que estava em um dos quartos.
A Polícia Militar, por meio da 87ª Companhia Independente (CIPM), informou que foi acionada para averiguar a denúncia de uma pessoa encontrada sem vida no interior de uma residência. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram o óbito e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.
Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas conduz as investigações. Segundo o relato de familiares, a ação foi praticada por dois homens encapuzados. Diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.
