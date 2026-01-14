Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante após ameaçar ex durante atendimento na DEAM

Suspeito foi autuado depois de ameaçar vítima por telefone

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/01/2026 - 16:10 h
Homem é preso em flagrante após ameaçar ex-companheira
Homem é preso em flagrante após ameaçar ex-companheira -

Um homem de 32 anos de idade foi preso em flagrante, nesta terça-feira, 13, pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) em Feira de Santana pelos crimes de ameaça contra sua ex-companheira de 43 anos.

A vítima havia procurado do DEAM para relatar ameaças feitas pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante o atendimento com Assistente Social, o agressor telefonou várias vezes e, enquanto a chamada estava no viva-voz, voltou a ameaçá-la de morte aumentando o risco à integridade da vítima.

Leia Também:

Assessor de vereador preso em operação contra tráfico é solto em Salvador
Saiba quem é blogueira detida por furtos de canetas emagrecedoras
Jovem tem casa invadida e é executado por homens encapuzados na Bahia
Casal de 20 anos é encontrado morto dentro de quitinete

Diante deste caso, o Setor de Investigação do DEAM deu início às diligências imediatas e localizou o suspeito em uma praça de alimentação no centro do município.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à uma unidade policial, onde todas as medidas legais foram adotadas. O homem segue à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

deam Polícia prisão Violência contra a mulher

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem é preso em flagrante após ameaçar ex-companheira
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Homem é preso em flagrante após ameaçar ex-companheira
Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

Homem é preso em flagrante após ameaçar ex-companheira
Play

Idoso morre após ser baleado durante ação policial na Federação

Homem é preso em flagrante após ameaçar ex-companheira
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

x