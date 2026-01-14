POLÍCIA
Homem é preso em flagrante após ameaçar ex durante atendimento na DEAM
Suspeito foi autuado depois de ameaçar vítima por telefone
Um homem de 32 anos de idade foi preso em flagrante, nesta terça-feira, 13, pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) em Feira de Santana pelos crimes de ameaça contra sua ex-companheira de 43 anos.
A vítima havia procurado do DEAM para relatar ameaças feitas pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento.
Durante o atendimento com Assistente Social, o agressor telefonou várias vezes e, enquanto a chamada estava no viva-voz, voltou a ameaçá-la de morte aumentando o risco à integridade da vítima.
Leia Também:
Diante deste caso, o Setor de Investigação do DEAM deu início às diligências imediatas e localizou o suspeito em uma praça de alimentação no centro do município.
Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à uma unidade policial, onde todas as medidas legais foram adotadas. O homem segue à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes