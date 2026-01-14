Homem é preso em flagrante após ameaçar ex durante atendimento na DEAM

Homem é preso em flagrante após ameaçar ex-companheira - Foto: Divulgação | PCBA

Um homem de 32 anos de idade foi preso em flagrante, nesta terça-feira, 13, pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) em Feira de Santana pelos crimes de ameaça contra sua ex-companheira de 43 anos.

A vítima havia procurado do DEAM para relatar ameaças feitas pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento.

Durante o atendimento com Assistente Social, o agressor telefonou várias vezes e, enquanto a chamada estava no viva-voz, voltou a ameaçá-la de morte aumentando o risco à integridade da vítima.

Diante deste caso, o Setor de Investigação do DEAM deu início às diligências imediatas e localizou o suspeito em uma praça de alimentação no centro do município.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à uma unidade policial, onde todas as medidas legais foram adotadas. O homem segue à disposição da Justiça.