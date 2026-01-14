Homem é morto a tiros dentro de casa e esposa fica ferida na Bahia

Neném do Gino levou um tiro nas costas - Foto: Reprodução Gil Santos Notícias

Um homem, de 58 anos, foi assassinado com um tiro nas costas dentro de casa, na noite de segunda-feira, 12, no povoado Mata Grande, zona rural de Santa Bárbara, na região de Feira de Santana. A esposa dele, de 54, também foi baleada na ação criminosa. Informações preliminares dão conta de que o crime aconteceu, por volta das 21h30, na estrada do Sítio das Flores.

As vítimas foram identificadas como Marinesio Carvalho dos Santos, mais conhecido como Neném do Gino, e Ester Lima de Matos. Ainda segundo as investigações, o casal estava na residência, quando dois suspeitos chegaram ao local em um carro e chamaram o homem alegando que precisavam de uma chave.

Marinesio chegou a sair para atendê-los e, ao retornar para casa, foi atingido pelas costas. Em seguida, o criminoso entrou na residência e atirou duas vezes em Ester. Atingida no tórax, ela foi levada ao Hospital Municipal Antônio Alves Mascarenhas, em Santa Bárbara.

Depois, devido a gravidade, a mulher foi transferida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sob escolta da Guarda Civil Municipal, para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde segue internada. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Após o crime, a dupla fugiu.

Marinesio era natural do distrito de Barreira e Ester do povoado Mina, ambos pertencentes ao município de Araci. No local do crime, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, um rifle calibre 22, uma espingarda calibre 12, além de munições de diversos calibres e a quantia de R$ 14,6 mil em espécie.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Santa Bárbara, que tenta identificar e prender os suspeitos. A motivação também é apurada. As informações são da página Gil Santos Notícias.