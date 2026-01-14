ATENTADO MISTERIOSO
Homem é morto a tiros dentro de casa e esposa fica ferida na Bahia
Casal foi surpreendido por dois homens ainda não identificados
Por Andrêzza Moura
Um homem, de 58 anos, foi assassinado com um tiro nas costas dentro de casa, na noite de segunda-feira, 12, no povoado Mata Grande, zona rural de Santa Bárbara, na região de Feira de Santana. A esposa dele, de 54, também foi baleada na ação criminosa. Informações preliminares dão conta de que o crime aconteceu, por volta das 21h30, na estrada do Sítio das Flores.
As vítimas foram identificadas como Marinesio Carvalho dos Santos, mais conhecido como Neném do Gino, e Ester Lima de Matos. Ainda segundo as investigações, o casal estava na residência, quando dois suspeitos chegaram ao local em um carro e chamaram o homem alegando que precisavam de uma chave.
Marinesio chegou a sair para atendê-los e, ao retornar para casa, foi atingido pelas costas. Em seguida, o criminoso entrou na residência e atirou duas vezes em Ester. Atingida no tórax, ela foi levada ao Hospital Municipal Antônio Alves Mascarenhas, em Santa Bárbara.
Depois, devido a gravidade, a mulher foi transferida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sob escolta da Guarda Civil Municipal, para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde segue internada. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Após o crime, a dupla fugiu.
Marinesio era natural do distrito de Barreira e Ester do povoado Mina, ambos pertencentes ao município de Araci. No local do crime, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, um rifle calibre 22, uma espingarda calibre 12, além de munições de diversos calibres e a quantia de R$ 14,6 mil em espécie.
O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Santa Bárbara, que tenta identificar e prender os suspeitos. A motivação também é apurada. As informações são da página Gil Santos Notícias.
