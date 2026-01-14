Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BALANÇO

BodyScan apreende mais de 5 kg de drogas e flagra 91 visitantes

Equipamento permite identificar objetos e substâncias ilícitas ocultas no corpo humano

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/01/2026 - 18:10 h
Imagem ilustrativa da imagem BodyScan apreende mais de 5 kg de drogas e flagra 91 visitantes
-

A tecnologia de escaneamento corporal BodyScan impediu a entrada de 5,018 quilos de drogas e 24 aparelhos eletrônicos nas unidades prisionais da Bahia ao longo de 2025. As apreensões foram realizadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio da Polícia Penal, durante procedimentos de revista de visitantes.

O equipamento permite identificar objetos e substâncias ilícitas ocultas no corpo humano de forma não invasiva, seguindo protocolos de segurança e respeitando os direitos humanos. Ao longo do período, foram registradas 111 ocorrências, que resultaram no flagrante de 91 pessoas, encaminhadas à autoridade policial.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além das implicações penais, os envolvidos também podem responder a processos administrativos e ter a carteira de visitante cancelada.

Leia Também:

É “gourmet”? Idosa é presa com vários “geladinhos” de crack e cocaína
Homem é preso em flagrante após ameaçar ex durante atendimento na DEAM
Assessor de vereador preso em operação contra tráfico é solto em Salvador

Materiais apreendidos

Entre os materiais apreendidos estão maconha, cocaína, crack e haxixe, além de celulares e dispositivos eletrônicos. No total, foram recolhidos:

  • 4,5 quilos de maconha;
  • 417,1 gramas de cocaína,;
  • 11 gramas de crack ;
  • 4 gramas de haxixe, além de acessórios eletrônicos.

Segundo o secretário da Seap, José Castro, o uso da tecnologia é resultado de investimentos voltados à modernização do sistema prisional baiano. Ele ressaltou que o reforço na fiscalização tem contribuído para ampliar a segurança nas unidades e reduzir tentativas de entrada de materiais proibidos.

Tentativas em 2026

Em 2026, ao menos cinco tentativas de entrada de materiais ilícitos em unidades prisionais da Bahia já foram registradas. Um dos casos ocorreu no dia 7 de janeiro, na Cadeia Pública de Salvador, quando a mãe de um interno foi flagrada tentando ingressar na unidade com drogas e eletrônicos.

Para tentar burlar a fiscalização, a visitante escondeu os materiais em uma bengala metálica e no chinelo, mas foi identificada após a análise das imagens do BodyScan. Com ela, foram apreendidos dois smartwatches, dois carregadores de celular, dois cabos USB, um carregador por indução e cerca de dois gramas de substância análoga à maconha.

A Seap informou que seguirá utilizando tecnologia e ações de inteligência para coibir a entrada de ilícitos e garantir a segurança no sistema prisional do estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BodyScan polícia penal Presídios da Bahia segurança pública tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

Play

Idoso morre após ser baleado durante ação policial na Federação

Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

x