BodyScan apreende mais de 5 kg de drogas e flagra 91 visitantes

A tecnologia de escaneamento corporal BodyScan impediu a entrada de 5,018 quilos de drogas e 24 aparelhos eletrônicos nas unidades prisionais da Bahia ao longo de 2025. As apreensões foram realizadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio da Polícia Penal, durante procedimentos de revista de visitantes.

O equipamento permite identificar objetos e substâncias ilícitas ocultas no corpo humano de forma não invasiva, seguindo protocolos de segurança e respeitando os direitos humanos. Ao longo do período, foram registradas 111 ocorrências, que resultaram no flagrante de 91 pessoas, encaminhadas à autoridade policial.

Além das implicações penais, os envolvidos também podem responder a processos administrativos e ter a carteira de visitante cancelada.

Materiais apreendidos

Entre os materiais apreendidos estão maconha, cocaína, crack e haxixe, além de celulares e dispositivos eletrônicos. No total, foram recolhidos:

4,5 quilos de maconha;

417,1 gramas de cocaína,;

11 gramas de crack ;

4 gramas de haxixe, além de acessórios eletrônicos.

Segundo o secretário da Seap, José Castro, o uso da tecnologia é resultado de investimentos voltados à modernização do sistema prisional baiano. Ele ressaltou que o reforço na fiscalização tem contribuído para ampliar a segurança nas unidades e reduzir tentativas de entrada de materiais proibidos.

Tentativas em 2026

Em 2026, ao menos cinco tentativas de entrada de materiais ilícitos em unidades prisionais da Bahia já foram registradas. Um dos casos ocorreu no dia 7 de janeiro, na Cadeia Pública de Salvador, quando a mãe de um interno foi flagrada tentando ingressar na unidade com drogas e eletrônicos.

Para tentar burlar a fiscalização, a visitante escondeu os materiais em uma bengala metálica e no chinelo, mas foi identificada após a análise das imagens do BodyScan. Com ela, foram apreendidos dois smartwatches, dois carregadores de celular, dois cabos USB, um carregador por indução e cerca de dois gramas de substância análoga à maconha.

A Seap informou que seguirá utilizando tecnologia e ações de inteligência para coibir a entrada de ilícitos e garantir a segurança no sistema prisional do estado.