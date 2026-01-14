Segunda blogueira é presa em operação contra a receptação de canetas emagrecedoras

Operação integrada envolveu equipes da Polícia Civil, Militar e Técnica - Foto: Foto: Ilustratativa | Freepik

Lai Santiago, uma influenciadora digital com grande presença nas redes sociais, contabilizando mais de 100 mil seguidores, foi detida na tarde desta quarta-feira, 14, durante a segunda fase da Operação Mirakel, em Salvador. A ação teve início na manhã de hoje com a prisão de outra blogueira, Claudiana Rocha, de 29 anos, que possui cerca de 7 mil seguidores e um estabelecimento no bairro do Nordeste de Amaralina.

Claudiana se apresenta como mentora de profissionais da beleza e, segundo a polícia, comprava e comercializava canetas emagrecedoras roubadas em farmácias da região. A segunda influencer estava sendo investigada por receptação dos produtos ilegais, integrando a lista de seis pessoas alvos de mandados de prisão e busca e apreensão.

A operação integrada envolveu equipes da Polícia Civil, Militar e Técnica, que apreenderam celulares, tablets e até pinos usados para embalar drogas, na região do complexo do Nordeste de Amaralina.

Segundo as autoridades, as ordens judiciais foram cumpridas com a participação de cerca de 300 policiais, envolvendo unidades especializadas e ordinárias, incluindo BOPE, CORE, DENARC, DHPP e outras forças estaduais.

A primeira fase da Operação Mirakel, realizada em junho do ano passado, já havia capturado dois líderes do esquema. Um deles era responsável por recrutar adolescentes e coordenar ataques a farmácias, enquanto o outro atuava como executor dos roubos. Durante as diligências daquela fase, foram encontrados objetos ligados aos crimes, como bag de entrega de aplicativos, capas de chuva, casacos usados durante os ataques e produtos de higiene pessoal suspeitos de terem sido furtados.

A operação desta quarta reforça o comprometimento das forças de segurança em combater crimes organizados que envolvem receptação e venda ilegal de produtos controlados, garantindo maior segurança à população.