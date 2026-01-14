Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Segunda blogueira é presa em operação contra a receptação de canetas emagrecedoras

Grupo atuava com furtos, roubos e comercialização ilegal de canetas emagrecedoras

Luan Julião

Por Luan Julião

14/01/2026 - 18:20 h | Atualizada em 14/01/2026 - 18:53
Operação integrada envolveu equipes da Polícia Civil, Militar e Técnica
Operação integrada envolveu equipes da Polícia Civil, Militar e Técnica -

Lai Santiago, uma influenciadora digital com grande presença nas redes sociais, contabilizando mais de 100 mil seguidores, foi detida na tarde desta quarta-feira, 14, durante a segunda fase da Operação Mirakel, em Salvador. A ação teve início na manhã de hoje com a prisão de outra blogueira, Claudiana Rocha, de 29 anos, que possui cerca de 7 mil seguidores e um estabelecimento no bairro do Nordeste de Amaralina.

Claudiana se apresenta como mentora de profissionais da beleza e, segundo a polícia, comprava e comercializava canetas emagrecedoras roubadas em farmácias da região. A segunda influencer estava sendo investigada por receptação dos produtos ilegais, integrando a lista de seis pessoas alvos de mandados de prisão e busca e apreensão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Segunda blogueira é presa em operação contra a receptação de canetas emagrecedoras
| Foto: Divulgação

A operação integrada envolveu equipes da Polícia Civil, Militar e Técnica, que apreenderam celulares, tablets e até pinos usados para embalar drogas, na região do complexo do Nordeste de Amaralina.

Leia Também:

É “gourmet”? Idosa é presa com vários “geladinhos” de crack e cocaína
Homem é preso em flagrante após ameaçar ex durante atendimento na DEAM
Assessor de vereador preso em operação contra tráfico é solto em Salvador

Segundo as autoridades, as ordens judiciais foram cumpridas com a participação de cerca de 300 policiais, envolvendo unidades especializadas e ordinárias, incluindo BOPE, CORE, DENARC, DHPP e outras forças estaduais.

A primeira fase da Operação Mirakel, realizada em junho do ano passado, já havia capturado dois líderes do esquema. Um deles era responsável por recrutar adolescentes e coordenar ataques a farmácias, enquanto o outro atuava como executor dos roubos. Durante as diligências daquela fase, foram encontrados objetos ligados aos crimes, como bag de entrega de aplicativos, capas de chuva, casacos usados durante os ataques e produtos de higiene pessoal suspeitos de terem sido furtados.

A operação desta quarta reforça o comprometimento das forças de segurança em combater crimes organizados que envolvem receptação e venda ilegal de produtos controlados, garantindo maior segurança à população.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crimes organizados influenciadora digital investigações policiais Operação Mirakel receptação de produtos segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Operação integrada envolveu equipes da Polícia Civil, Militar e Técnica
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Operação integrada envolveu equipes da Polícia Civil, Militar e Técnica
Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

Operação integrada envolveu equipes da Polícia Civil, Militar e Técnica
Play

Idoso morre após ser baleado durante ação policial na Federação

Operação integrada envolveu equipes da Polícia Civil, Militar e Técnica
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

x