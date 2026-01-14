Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

- Foto: Divulgação Ascom PCBA

Uma fábrica clandestina de bebidas foi desarticulada em Vitória da Conquista durante a Operação Potabilidade, deflagrada na tarde desta quarta-feira, 14, no bairro Boa Vista.

A ação resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel onde funcionava, de forma irregular, a produção de refrigerantes e outras bebidas destinadas ao consumo humano.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com as investigações, a fábrica operava:

sem qualquer autorização legal;

em condições higiênico-sanitárias precárias;

fabricando bebidas sem autorização;

utilizando rótulos sem registro e sem validade junto aos órgãos competentes.

Alvo de fiscalização

O imóvel já havia sido alvo de fiscalização e interdição em 2018. No momento da ação, o local estava vazio, e foram encontradas garrafas vazias de bebidas com rótulos originais retirados para reutilização irregular, além de insumos armazenados de forma inadequada.

A ação contou com a presença de auditor fiscal do Ministério da Agricultura, que lavrou o Termo de Suspensão Temporária das atividades e realizou a lacração do estabelecimento. Ao todo, foram interditadas:

1.632 unidades de garrafas de refrigerante de 330 ml;

18 mil rótulos;

10 mil tampinhas;

18 quilos de aromatizantes, três quilos de adoçantes, além de maquinário.

Também foram apreendidos documentos e objetos que irão subsidiar o aprofundamento das investigações, um veículo utilizado no transporte das bebidas, carregado com produtos prontos para distribuição, aparelho celular, talões e cadernos de movimentação financeira, contrato de locação do imóvel e documentos de transporte de carga. O responsável pelo estabelecimento responde a inquérito por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substâncias alimentícias.

Operação conjunta

A operação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista, com o apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sudoeste). Equipes do Ministério da Agricultura e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também estiveram no local para a realização da fiscalização e perícia.