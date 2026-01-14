Menu
POLÍCIA
ROUBO MILIONÁRIO

PMs são presos por roubo de joias avaliadas em R$15 milhões

Durante a operação policial, foram apreendidos cheques que somam mais de R$11 milhões

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

14/01/2026 - 19:16 h
Diamantes roubados são avaliados em R$15 milhões
Cinco pessoas, incluindo dois policiais militares da ativa, foram presas, nesta quarta-feira, 14, durante a Operação Focinheira suspeitas de participarem do roubo de R$ 15 milhões em diamantes, ocorrido em 18 de novembro de 2024, em Londrina, no Paraná.

A ação conduziada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), também cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em cidades do Paraná e de São Paulo, resultando na apreensão de armas, munições e cheques que somam R$ 11,6 milhões.

As investigações apontam que o crime foi cometido por quatro homens armados que se apresentaram como policiais e abordaram um veículo ocupado por três pessoas vindas de São Paulo, levando a carga de diamantes. Os criminosos teriam bloqueado a via com um carro preto e realizado o assalto, abandonando o veículo em seguida.

Valor de cheques encontrados é de R$11,6 milhões
Valor de cheques encontrados é de R$11,6 milhões | Foto: Divulgação Polícia Civil PR

Ainda de acordo com a PCPR, o grupo tinha funções bem definidas, com executores da abordagem, apoio logístico e liderança que coordenava a ação. Ao todo, oito pessoas foram identificadas como envolvidas, incluindo duas donas de um estabelecimento usado como base antes e após o crime.

A Polícia Militar do Paraná informou por meio de nota que os dois policiais detidos responderão no âmbito administrativo, garantindo o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, reforçando que não compactua com condutas ilícitas dentro da corporação. As informações são do G1.

x