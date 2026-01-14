Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Polícia confirma atuação de blogueiras em esquema de canetas emagrecedoras

Investigação aponta como influencers atuavam no esquema de canetas roubadas

Luan Julião

Por Luan Julião

14/01/2026 - 19:07 h
Lai Santiago e Claudiana Rocha
Lai Santiago e Claudiana Rocha -

Duas blogueiras tiveram participação confirmada em um esquema criminoso que envolvia furtos e comercialização de canetas emagrecedoras em Salvador.

Segundo as investigações, Claudiana Rocha, de 29 anos, e Lai Santiago eram responsáveis pela receptação de produtos roubados de farmácias da região, que eram posteriormente revendidos em seus canais e estabelecimentos.

Claudiana Rocha, que possui cerca de 7 mil seguidores nas redes sociais e um estabelecimento no bairro do Nordeste de Amaralina, se apresenta como mentora de profissionais da beleza.

De acordo com a polícia, ela comprava e revendia as canetas emagrecedoras furtadas, configurando receptação e participação ativa no esquema.

De acordo com as investigações, Lai Santiago, que acumula mais de 110 mil seguidores, também ligada ao esquema, era procurada pelas autoridades por receptação das mesmas canetas roubadas.

O caso faz parte da Operação Mirakel, que visa desarticular grupos especializados em furtos, roubos e comercialização de produtos controlados.

Durante a primeira fase da operação, realizada em junho do ano passado, duas lideranças do grupo já haviam sido capturadas, uma responsável por coordenar os roubos e outra atuando como executor dos delitos.

Segundo a polícia, a atuação das blogueiras mostra como redes sociais e estabelecimentos comerciais podem ser usados para práticas criminosas, ampliando o alcance do grupo e dificultando a fiscalização do comércio legal.

Lideranças presas

A primeira fase da Operação Mirakel, realizada em junho do ano passado, já havia capturado dois líderes do esquema. Um deles era responsável por recrutar adolescentes e coordenar ataques a farmácias, enquanto o outro atuava como executor dos roubos.

Durante as diligências daquela fase, foram encontrados objetos ligados aos crimes, como bag de entrega de aplicativos, capas de chuva, casacos usados durante os ataques e produtos de higiene pessoal suspeitos de terem sido furtados.

A operação desta quarta reforça o comprometimento das forças de segurança em combater crimes organizados que envolvem receptação e venda ilegal de produtos controlados, garantindo maior segurança à população.

x