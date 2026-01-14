Homem é executado em via pública na Estrada das Barreiras

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Um homem foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira, 14, após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo na região da Estrada das Barreiras, em Salvador.

Segundoi a Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados após a denúncia de um cadáver na Rua Gregório Santos. "Ao chegarem ao local, os militares constataram a situação e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo".

Identificação

O homem estava sem identificação formal, mas, segundo populares, a vítima chama-se Gabriel Oliveira.

Apesar de ainda não ter confirmação, informações preliminares indicam que a execução pode ter relação com o tráfico de drogas.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou investigação para apurar as circunstâncias do crime, identificar os responsáveis e esclarecer a motivação.