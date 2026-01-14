Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Homem é executado em via pública na Estrada das Barreiras

Informações preliminares indicam que a execução pode ter relação com o tráfico de drogas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/01/2026 - 21:09 h | Atualizada em 14/01/2026 - 21:27
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Um homem foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira, 14, após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo na região da Estrada das Barreiras, em Salvador.

Segundoi a Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados após a denúncia de um cadáver na Rua Gregório Santos. "Ao chegarem ao local, os militares constataram a situação e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo".

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é preso após agredir e empurrar amigo de ponte; entenda o caso
PMs são presos por roubo de joias avaliadas em R$15 milhões
Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Identificação

O homem estava sem identificação formal, mas, segundo populares, a vítima chama-se Gabriel Oliveira.

Apesar de ainda não ter confirmação, informações preliminares indicam que a execução pode ter relação com o tráfico de drogas.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou investigação para apurar as circunstâncias do crime, identificar os responsáveis e esclarecer a motivação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime em salvador Dhpp engomadeira homem morto a tiros HOMICÍDIO Polícia Civil Salvador tráfico de drogas violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Idoso morre após ser baleado durante ação policial na Federação

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

x