SALVADOR
Homem é executado em via pública na Estrada das Barreiras
Informações preliminares indicam que a execução pode ter relação com o tráfico de drogas
Por Leilane Teixeira
Um homem foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira, 14, após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo na região da Estrada das Barreiras, em Salvador.
Segundoi a Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados após a denúncia de um cadáver na Rua Gregório Santos. "Ao chegarem ao local, os militares constataram a situação e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo".
Identificação
O homem estava sem identificação formal, mas, segundo populares, a vítima chama-se Gabriel Oliveira.
Apesar de ainda não ter confirmação, informações preliminares indicam que a execução pode ter relação com o tráfico de drogas.
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou investigação para apurar as circunstâncias do crime, identificar os responsáveis e esclarecer a motivação.
