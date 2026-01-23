Menu
GASTO MILIONÁRIO

Jequié abre licitação de R$ 1,1 milhão para produção do São João 2026

Processo ocorre após prefeito acender alerta para altos preços da festa junina

Ane Catarine

Por Ane Catarine

23/01/2026 - 13:37 h | Atualizada em 23/01/2026 - 23:10
Prefeitura de Jequié
Prefeitura de Jequié -

A Prefeitura de Jequié, no sudoeste baiano, abriu um processo de licitação com gasto estimado de R$ 1.099.779,95 para a contratação de uma empresa especializada na produção dos eventos juninos de 2026. O aviso foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

O processo será realizado por pregão eletrônico, na modalidade aberta e fechada por item, e terá vigência de 12 meses a partir da assinatura do contrato, abrangendo o período do São João de 2026.

Serviços incluídos na licitação

  • Contratação de atrações artísticas (bandas, grupos musicais e artistas individuais);
  • Planejamento e coordenação dos eventos;
  • Direção artística;
  • Logística e operacionalização;
  • Assessoria técnica;
  • Realização de apresentações culturais promovidas ou apoiadas pela Prefeitura.

Segundo o edital, a sessão pública está marcada para o dia 6 de fevereiro de 2026, com recebimento de propostas entre os dias 3 e 6 de fevereiro.

Valor e critérios

De acordo com o documento, o valor estimado de R$ 1,1 milhão foi definido com base em:

  • Pesquisa de preços de mercado;
  • Referências de contratações anteriores;
  • Planejamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para 2026.

Na prática, o valor funciona como referência máxima da licitação e as empresas interessadas poderão apresentar propostas com preços inferiores.

Participação e remuneração dos artistas

O edital de licitação não especifica quais artistas ou bandas serão contratados, nem os valores dos cachês.

A Prefeitura de Jequié informou, em nota, que a prioridade será para artistas locais e regionais. Os valores pagos serão definidos por uma portaria específica, que padroniza os repasses para as apresentações artísticas.

Prefeito coloca em xeque futuro dos festejos

Em conversa recente com a imprensa na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), colocou em xeque o futuro dos eventos juninos nos municípios baianos nos próximos anos.

Segundo o gestor, os aumentos constantes nos custos para a realização dos festejos devem se tornar um problema a médio prazo, dificultando a contratação de artistas e impactando o turismo e a economia das cidades do interior.

“O São João começou com um custo e hoje está dez vezes mais caro do que há cinco ou seis anos. Do jeito que as coisas estão, em até três anos nenhum município baiano conseguirá ter condições de realizar a festa. Se este ano for igual ao ano passado, os custos devem aumentar em cerca de R$ 5 milhões”, afirmou.

Festas juninas Jequié licitação Prefeitura de Jequié São João

