Prefeitura de Jequié é contestada por serviço ineficiente de R$ 3 mi

Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié - Foto: Reprodução

Um questionamento que tem sido feito por parte da população de Jequié aponta a ineficiência de um serviço contratado pela Prefeitura, na gestão de Zé Cocá (PP), no valor de R$ 3.150.720,00 (três milhões, cento e cinquenta mil, setecentos e vinte reais).

A contestação se refere a um equipamento que extermina plantas invasoras por meio de choques elétricos, entre 5.000 e 15.000 volts, ou qual é acoplado a um trator e impulsionado pela força do equipamento.

De acordo com denúncia de uma moradora do município, o mato retorna em menos de 15 dias após a execução do serviço, realizado pelo equipamento.

“Inclusive gerou desemprego, já que quando era feito por mão humana, o resultado era mais eficiente e o mato demorava a crescer”, disse.

A empresa beneficiada é a ‘Ecolimpa Serviços e Limpeza LTDA’, situada na cidade baiana de Itagibá, a qual já recebeu, só no ano de 2024, R$ 1.995.807,90 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sete reais e noventa centavos).

Na edição do dia 29 de janeiro de 2024, do Diário Oficial do Município, foi publicado o resultado do Pregão Eletrônico, que foi realizado na contratação da empresa, no qual foi negociado o menor valor global de contrato de prestação de serviço por 3.150.720,00 (três milhões, cento e cinquenta mil, setecentos e vinte reais).

O equipamento é fornecido pela Secretaria de Serviços Públicos do município, a qual supervisiona os trabalhos, fiscaliza a planilha de produção e autoriza pagamentos dos serviços prestados mensalmente.