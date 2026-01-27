“A negra quando fala é baixaria”: treta pesada movimenta BBB 26

Treta aconteceu durante o segundo Sincerão do reality show - Foto: Reprodução | TV Globo

O segundo Sincerão do BBB 26 rendeu algumas polêmicas. A dinâmica aconteceu na noite de segunda-feira, 27, e contou com a participação dos emparedados, do Líder, do Anjo e dos sorteados na dinâmica das Caixas.

Os participantes ficaram vendados e, ao serem acionados, deveriam apontar pessoas com os adjetivos escolhidos pelo público. Na sequência, essa pessoa deveria tentar acertar quem lhe deu a bomba e, caso não acertasse, levaria uma gosma vermelha na cabeça. Após a gosma, haveria a justificativa e a réplica.

O Sincerão contou com duas tretas pesadas. Uma entre Sol e Ana Paula, e outra protagonizada por Sol e Juliano Floss.

Sol vs Ana Paula

Durante a dinâmica, Ana Paula e Sol voltaram a trocar farpas. A jornalista apontou a sister como a mais inútil da casa e justificou. "Ela do nada começou a me atacar e gritar e não tínhamos nenhuma contenda. Invadiu meu espaço. É aquela pessoa que tenta criar alguma coisa da cabeça dela e dentro de um jogo se transforma em uma pessoa inútil", disse Ana.

Logo depois, as duas começaram a discutir e Sol apontou que Ana Paula sempre interrompia as pessoas em suas falas. "Quando é ela, ela pode se intrometer por quê? Por ser branquinha, por ser rica?", indagou.

"Só porque você é loirinha você pode falar, você pode fazer seu argumento aí? É isso? Só porque é loira?", seguiu.

Sol complementou: "A única insignificante é você. Só porque é jornalista acha que é maior que os outros? Você tem medo de mim, Ana Paula. Tem medo de brigar comigo. Você não tem coragem".

Alguns minutos depois, já no programa no intervalo, Sol seguiu discutindo. "A negra quando fala é baixaria [...] Não vem me julgar, não. Você não sabe o que passei. Agora ela pode falar. Ela pode falar que não sai como barraqueira. Por que ela é branca?", disparou.

Sol vs Juliano Floss

Após a treta com Ana Paula, Sol teve um embate com Juliano Floss, que comentou durante a confusão com a jornalista. "Você é um menino branco e não passou o que eu passei na minha vida", disse ela ao tiktoker, que se defendeu: "Foi a primeira coisa que falei, que respeito sua história. Respeita a dinâmica. Só grita."

Sol seguiu: "Você não sabe minha história pra falar de mim. Você só tem 21 anos. Quando você tava na barriga da sua mãe, eu tava sofrendo pra caramba. Você sabe conversar porque seus pais te ajudaram, estudou..."

O clima ficou ainda mais pesado depois que Ana Paula decidiu se envolver. Sol seguiu: "Não, não quero te bater. Os dois podem falar, e a negra, quando fala, é baixaria! Não vem me julgar, não. Você não sabe o que eu passei! Ela pode falar à vontade que não sai como barraqueira. Agora eu posso!".

Em outro momento, Juliano desabafou com Ana Paula. "Isso é muito pesado. Pode ser interpretado de uma forma ruim por um corte de uma pessoa que não tem nem controle de si mesmo... vão me tachar de várias coisas. A pessoa fica trazendo coisa de fora o tempo inteiro”, disse o brother, que ainda afirmou "não saber jogar" o BBB "daquele jeito".