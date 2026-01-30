Menu
BBB
DEU RUIM!

Brother é expulso do BBB 26 após empurrar colega

O rapaz não participará mais da disputa pelo prêmio milionário

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/01/2026 - 19:23 h

A Globo emitiu um comunicado sobre a exoulsão
A Globo emitiu um comunicado sobre a exoulsão -

Paulo Augusto não faz mais parte do grupo de participantes do BBB 26. O brother foi expulso do reality show da TV Globo nesta sexta-feira, 30, após empurrar Jonas Sulzbach durante a corrida para atender o Big Fone nesta manhã.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Em nota enviada à imprensa, a equipe da Globo afirmou que as imagens foram analisadas e o ocorrido foi classificado como agressão, infringindo a principal regra do programa.

“Nesta sexta, dia 30, Paulo Augusto foi desclassificado do ‘BBB 26’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do Big Fone na manhã de hoje constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado”, escreveram.

Eles ainda explicaram que os detalhes do caso serão divulgados pelo apresentador Tadeu Schmidt na edição ao vivo. “Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt”, concluiu a nota.

