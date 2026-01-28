De homofobia a "racismo reverso": as brigas que tiraram Matheus do BBB

Matheus foi o segundo eliminado do BBB 26 - Foto: Reprodução | TV Globo

Matheus Moreira foi o segundo eliminado do BBB 26. Ele disputou a preferência do público em um Paredão com Brigido e Leandro. A passagem do rapaz, que integrou o grupo Pipoca, pelo reality da Globo, foi marcada por polêmicas e até uma acusação de homofobia.

Relembre a trajetória de Matheus no BBB:

Troca de farpas com Pedro e Ricardinho

A primeira treta aconteceu quando Matheus trocou farpas com Pedro na Casa de Vidro. Ele se incomodou com o oponente do Sul por "imitá-lo" ao levantar a camisa, chamando-o de "vítima" e pedindo para ele "dar seu show". Pouco tempo depois, ele se desentendeu com Ricardinho no Quarto Branco. Ele acordou o colega aos gritos depois de provocar os outros participantes, que o acusou de "racismo reverso".

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Treta com Ana Paula

Uma das confusões mais marcantes de Matheus foi o desentendimento dele com Ana Paula na casa. Ele chamou a jornalista de tóxica e extremista. O rapaz também sugeriu como Aline deveria revidá-la e disse que ela era "patroa" de Milena, o que causou revolta da sister e de outros confinados. Os dois até chegaram a bater boca durante o programa ao vivo.

A situação reverberou fora do reality e Matheus foi acusado de machismo. A equipe de Gabriela e espectadores o criticaram por falar da vida íntima da participante.

Acusação de homofobia e racismo

Outra situação polêmica envolvendo o ex-brother resultou em uma acusação de homofobia. Marcelo chorou depois de Matheus desfilar com trejeitos afeminados e um deputado ameaçou denunciá-lo. O rapaz negou e declarou que era um "mimimi".

Em outra ocasião, o gaúcho reclamou que tentaram acusá-lo de racismo. "Tentaram falar como se eu fosse racista porque na minha terra se chama 'negrinho' e 'nega maluca', o brigadeiro e o bolo de chocolate [respectivamente]", desabafou.

Matheus também chorou por estar no segundo Paredão. Ele defendeu que as pessoas "interpretavam tudo errado".

Veja o momento da eliminação de Matheus: