De homofobia a "racismo reverso": as brigas que tiraram Matheus do BBB
Matheus foi o segundo eliminado do BBB 26
Por Edvaldo Sales
Matheus Moreira foi o segundo eliminado do BBB 26. Ele disputou a preferência do público em um Paredão com Brigido e Leandro. A passagem do rapaz, que integrou o grupo Pipoca, pelo reality da Globo, foi marcada por polêmicas e até uma acusação de homofobia.
Relembre a trajetória de Matheus no BBB:
Troca de farpas com Pedro e Ricardinho
A primeira treta aconteceu quando Matheus trocou farpas com Pedro na Casa de Vidro. Ele se incomodou com o oponente do Sul por "imitá-lo" ao levantar a camisa, chamando-o de "vítima" e pedindo para ele "dar seu show". Pouco tempo depois, ele se desentendeu com Ricardinho no Quarto Branco. Ele acordou o colega aos gritos depois de provocar os outros participantes, que o acusou de "racismo reverso".
Treta com Ana Paula
Uma das confusões mais marcantes de Matheus foi o desentendimento dele com Ana Paula na casa. Ele chamou a jornalista de tóxica e extremista. O rapaz também sugeriu como Aline deveria revidá-la e disse que ela era "patroa" de Milena, o que causou revolta da sister e de outros confinados. Os dois até chegaram a bater boca durante o programa ao vivo.
A situação reverberou fora do reality e Matheus foi acusado de machismo. A equipe de Gabriela e espectadores o criticaram por falar da vida íntima da participante.
Acusação de homofobia e racismo
Outra situação polêmica envolvendo o ex-brother resultou em uma acusação de homofobia. Marcelo chorou depois de Matheus desfilar com trejeitos afeminados e um deputado ameaçou denunciá-lo. O rapaz negou e declarou que era um "mimimi".
Em outra ocasião, o gaúcho reclamou que tentaram acusá-lo de racismo. "Tentaram falar como se eu fosse racista porque na minha terra se chama 'negrinho' e 'nega maluca', o brigadeiro e o bolo de chocolate [respectivamente]", desabafou.
Matheus também chorou por estar no segundo Paredão. Ele defendeu que as pessoas "interpretavam tudo errado".
Veja o momento da eliminação de Matheus:
Veja como foi a reação da casa com a eliminação de Matheus 👀 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/gO2pkN8gWg— Big Brother Brasil (@bbb) January 28, 2026
