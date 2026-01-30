Menu
É OFICIAL

Gracyanne Barbosa assume primeiro namorado após separação

A influenciadora compartilhou registros do pedido de namoro

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/01/2026 - 17:47 h

Gracyanne estava solteira desde 2024
Gracyanne estava solteira desde 2024 -

Gracyanne Barbosa assumiu oficialmente seu relacionamento com Gabriel Cardoso, nesta sexta-feira, 30. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram e publicou registros do pedido de namoro feito pelo empresário no último domingo, 25.

“Nunca fui de acreditar em destino ou sorte, mas quando você apareceu na minha vida percebi que era o universo conspirando para termos esse encontro. Você me surpreende todos os dias, com cuidado, presença, verdade, intensidade, escrevendo a punho, cozinhando rs”, escreveu ela na legenda da publicação.

“E último domingo, mesmo sendo quase impossível (eu não coopero) preparou essa surpresa linda. Obviamente disse sim, mas foi bem antes de você pedir. Foi no momento que percebi que o lugar que quero estar no fim do dia, é com a cabeça no seu peito, me sentindo viva, perdendo totalmente o controle e ao mesmo tempo sentindo que estou segura e em paz”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Gracyanne Barbosa (@graoficial)

Por fim, a ex-BBB agradeceu o amado pelo que os dois estão construindo ao longo dos últimos meses. “Obrigada por chegar leve, me fazer sorrir, me inspirar e por todo o resto que faz comigo; mas essa parte conto no seu ouvido”, concluiu.

Vale lembrar que esse é o primeiro romance público da famosa após o fim do casamento dela com o cantor Belo, anunciado em abril de 2024. Os dois ficaram juntos por cerca de 16 anos e ainda não assinaram os papéis do divórcio.

