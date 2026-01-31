Funkeiro fala pela primeira vez após atropelar jovem durante clipe

O famoso foi preso após o acidente - Foto: Reprodução | Instagram

MC Tuto quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez após atropelar o jovem Gabriel Luiz Berrelhas Alves, de 20 anos, em Barueri, na Grande São Paulo, durante a gravação de um videoclipe. O funkeiro estava detido há menos de uma semana e desabafou sobre o período que ficou preso.

“Foi difícil? Foi. Passei pelos piores dias da minha vida nesse lugar, mas sei que serviu de aprendizado, e a vida é muito louca e difícil de entender, mas são seus planos Deus, mesmo passando essa fase eu te agradeço!”, escreveu ele.

O artista ainda aproveitou para mandar um recado para a vítima, que sobreviveu ao atropelamento e está se recuperando. “Gabriel, estou contigo até o fim. Você ganhou um grande amigo, pode ter absolutamente certeza… Obrigado, Deus. Obrigado aos meus fãs que nunca me abandonaram. Vamos seguir mais fortes”, disparou.

“O cair é do homem, e o levantar é do Pai. O quanto passou na minha cabeça esse som lá dentro: ‘Oh Pai, esquece do seu filho não, que eu tô aqui, preciso da sua mão'”, concluiu.

Medidas judiciais

Vale lembrar que, apesar de Tuto estar respondendo em liberdade, ele terá que seguir algumas medidas judiciais. Dentre elas a perda temporária do direito de dirigir, realizando a entrega da carteira de habilitação em até 24 horas, e a retenção do carro do crime, um Porsche.

O cantor também terá que comparecer mensalmente ao Judiciário para prestar esclarecimentos sobre suas atividades e não poderá deixar a comarca por mais de oito dias sem autorização. Além de manter distância da vítima e de seus familiares.