POLÍCIA
POLÍCIA

Funkeiro é preso após atropelar jovem com Porsche em gravação de clipe

Vítima está internada em estado grave

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/01/2026 - 12:43 h
MC Tuto, preso por atropelar um jovem
MC Tuto, preso por atropelar um jovem

O funkeiro Emerson Teixeira Muniz, conhecido com MC Tuto, foi preso após atropelar um jovem de 20 anos com um Porsche na madrugada deste sábado, 24, em Barueri, São Paulo.

O acidente aconteceu durante a gravação de um videoclipe do músico. No final das filmagens, MC Tuto estava dirigindo um Porsche 911 Carrera GTS, acompanhado de uma modelo, quando atingiu a vítima.

O veículo estava equipado com uma câmera acoplada ao capô, que registrava o deslocamento no momento do acidente.

Sobre a ocorrência

A ocorrência desta madrugada foi atendida por uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal), que informou que, ao chegar ao local, a vítima já estava sendo socorrida em estado grave, com:

  • fraturas nas duas pernas;
  • fraturas nas costelas;
  • fissuras no crânio.

Ele foi conduzido ao Hospital Municipal Francisco Moran.

Depoimento

Em depoimento aos agentes, MC Tuto disse que estava gravando um clipe quando sentiu o impacto e viu que tinha atropelado o jovem. Ele ainda disse à polícia que não estava em alta velocidade: “estava aproximadamente a 30 km/h", conforme registrado no boletim de ocorrência.

Porém, de acordo com o BO, após análises dos fatos, o funkeiro estava em "velocidade absolutamente incompatível com a via, demonstrando que assumiu, com sua conduta, o risco de matar alguém".

Ainda de acordo com a GCM, o local onde o cantor dirigia é restrito para a circulação de pedestres, e a condução de veículos é permitida somente com permissão do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), o que não foi feito pelo funkeiro.

De acordo com testemunhas ouvidas pela polícia, MC Tuto prestou apoio à vítima e ficou no local do acidente até a chegada de uma viatura policial.

Funkeiro preso

Ao final da ocorrência, MC Tuto foi preso em flagrante, sem fiança, e indiciado por tentativa de homicídio. No indiciamento, a polícia cita que o cantor assumiu o risco de matar o pedestre.

Somado a isso, consta que ele poderia atingir qualquer pessoas que estivesse na rua, representando a qualificadora de perigo comum e ainda que dificultou a defesa da vítima.

Segundo a polícia, o choque aconteceu de forma inesperada, não permitindo qualquer reação ou defesa por parte do jovem.

Apreensão

Tanto o Porsche dirigido por MC Tuto quanto seu celular foram apreendidos, além disso, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do funkeiro, que foi decretada após a audiência de custódia realizada neste sábado, 24.

O cantor possui quase cinco milhões de seguidores nas redes sociais e ostenta uma vida de luxo em seu perfil no Instagram, onde publica fotos de viagens ao exterior, aviões particulares, além do Porsche cinza que dirigia no acidente.

Tags:

atropelamento funkeiro MC Tuto prisão

