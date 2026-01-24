POLÍCIA
Violência: PM é ferido durante troca de tiros no Nordeste de Amaralina
Área tem forte atuação do Comando Vermelho e histórico de violência
Por Luan Julião
Um policial militar foi atingido por estilhaços na noite desta sexta-feira, 24, durante uma intensa troca de tiros no Vale das Pedrinhas, bairro do Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.
O agente, identificado como Sd PM Sampaio, foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Seu estado de saúde não foi divulgado.
Informações preliminares apontam que a troca de tiros envolveu indivíduos armados e uma guarnição do 30º BPM / Nordeste de Amaralina. Moradores relatam que confrontos como este são frequentes na região, que também inclui os bairros Nordeste de Amaralina, Chapada do Rio Vermelho e Santa Cruz, com presença do Comando Vermelho (CV).
Até o momento, não há confirmação de prisões ou de outros feridos.
