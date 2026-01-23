Menu
CRIME BRUTAL

Suspeito de matar jovem com 20 tiros é encontrado morto na Bahia

Homem é apontado como autor da execução de Yaritssa Santana

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/01/2026 - 23:53 h
Antônio Roque foi encontrado morto na quinta-feira, 23
Antônio Roque foi encontrado morto na quinta-feira, 23

O principal suspeito pela execução da jovem Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos, no dia 9 de outubro de 2025, município de Gongogi, a cerca de 43 km de Aurelino Leal, foi encontrado morto nesta quinta-feira, 22, zona rural do município.

Antônio Roque da Silva Júnior era procurado desde o ano passado e tinha histórico de homicídios e envolvimento com o tráfico de drogas na região. Ele foi encontrado morto em uma estrada vicinal do distrito de Laje do Banco, com diversas lesões causadas por arma de fogo.

A polícia apura se Antônio foi executado durante um acerto de contas entre facções criminosas. Testemunhas contaram que os criminosos fugiram logo e seguida.

A morte de Yaritssa

Yaritssa foi executada com cerca de 20 tiros no rosto na frente do filho, uma criança autista, de três anos. O crime ocorreu dentro da casa dela. A criança não ficou ferida na ação. Na época do crime, a polícia apurou que a morte da jovem foi motivada por uma disputa por pontos de tráfico de drogas entre facções rivais.

Yaritssa foi morta em outubro do ano passado na frente do filho, de 3 anos
Yaritssa foi morta em outubro do ano passado na frente do filho, de 3 anos

No dia seguinte ao assassinato de Yaritssa, a Polícia Civil tentou cumprir um mandado de prisão contra Antônio, mas ele conseguiu fugir armado pelos fundos da casa onde morava com a mulher, uma jovem, de 20 anos. Ela foi presa com drogas e aparelhos eletrônicos.

A investigação sobre a morte de Yaritssa segue na fase de conclusão do inquérito. A Polícia Civil busca identificar os responsáveis pelo assassinato de Antônio Roque. As informações são do Verdinho Itabuna.

x