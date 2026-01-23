Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Ex-subprocurador de cidade baiana é preso por estuprar criança

Crime aconteceu em dezembro de 2025 e homem foi detido nesta quinta-feira, 22

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/01/2026 - 21:55 h
Exoneração de Reges foi assinada pela prefeita Giselda Carvalho (PT)
Exoneração de Reges foi assinada pela prefeita Giselda Carvalho (PT) -

Um advogado, de 56 anos, teve a prisão preventiva cumprida, nesta quinta-feira, 22, por investigadores da Delegacia Territorial de Jaguarari, no norte da Bahia, após ser acusado de estuprar uma menina, de 11 anos.

Reges Gonçalves Costa Pinto, que é ex-subprocurador da Prefeitura de Sento Sé, foi localizado em frente à sua residência e conduzido à 1ª Delegacia de Senhor do Bonfim. Em seguida, ele foi encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontam que o suspeito teria praticado o abuso contra a criança, no dia 20 de dezembro do ano passado, após atrair a vítima para seu escritório com a promessa de receber um picolé. No local, ele tocou indevidamente na menina e depois ofereceu R$ 20,00 para que ela não falasse a ninguém o que havia acontecido.

Exoneração

Até o dia do crime, Reges ocupava o cargo de subprocurador municipal e foi oficialmente exonerado no dia 22 de dezembro, dois dias após o abuso. A expulsão foi assinada pela prefeita Giselda Carvalho (PT) e publicada no Diário Oficial do Município.

Leia Também:

"Eu que fui injuriada", diz turista após ser solta pela Justiça
Homem é executado a tiros em praça de cidade baiana
Brasileiro é condenado à prisão perpétua após matar ex no exterior

Segundo relatos da mãe da vítima, esta não teria sido a primeira vez que o homem abusou da criança. No dia do fato, ela foi amparada por uma tia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso advogado exonerado Jaguarari justiça menina picolé Polícia Civil Polícia Civil Bahia prisão Sento Sé suborno

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Exoneração de Reges foi assinada pela prefeita Giselda Carvalho (PT)
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Exoneração de Reges foi assinada pela prefeita Giselda Carvalho (PT)
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Exoneração de Reges foi assinada pela prefeita Giselda Carvalho (PT)
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

Exoneração de Reges foi assinada pela prefeita Giselda Carvalho (PT)
Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

x