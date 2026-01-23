Ex-subprocurador de cidade baiana é preso por estuprar criança

Exoneração de Reges foi assinada pela prefeita Giselda Carvalho (PT) - Foto: Ascom/Câmara de Vereadores de Sento Sé

Um advogado, de 56 anos, teve a prisão preventiva cumprida, nesta quinta-feira, 22, por investigadores da Delegacia Territorial de Jaguarari, no norte da Bahia, após ser acusado de estuprar uma menina, de 11 anos.

Reges Gonçalves Costa Pinto, que é ex-subprocurador da Prefeitura de Sento Sé, foi localizado em frente à sua residência e conduzido à 1ª Delegacia de Senhor do Bonfim. Em seguida, ele foi encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

As investigações apontam que o suspeito teria praticado o abuso contra a criança, no dia 20 de dezembro do ano passado, após atrair a vítima para seu escritório com a promessa de receber um picolé. No local, ele tocou indevidamente na menina e depois ofereceu R$ 20,00 para que ela não falasse a ninguém o que havia acontecido.

Exoneração

Até o dia do crime, Reges ocupava o cargo de subprocurador municipal e foi oficialmente exonerado no dia 22 de dezembro, dois dias após o abuso. A expulsão foi assinada pela prefeita Giselda Carvalho (PT) e publicada no Diário Oficial do Município.

Segundo relatos da mãe da vítima, esta não teria sido a primeira vez que o homem abusou da criança. No dia do fato, ela foi amparada por uma tia.