EXECUÇÃO
Homem é executado a tiros em praça de cidade baiana
Crime foi praticado por dupla em motocicleta
Por Andrêzza Moura
Um homem foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira, 22, na Praça 2 de Julho, no município de Jacobina, no centro-norte da Bahia. A vítima foi identificada como Leonardo Diassis Oliveira, de 25 anos, mais conhecido como Léo.
Segundo informações de populares, o rapaz foi assassinado por dois homens, que chegaram à praça em uma motocicleta e dispararam diversos vezes. Após a ação criminosa, a dupla fugiu e, até a noite desta sexta-feira, 23, não havia sido localizada.
Leia Também:
O delegado Leonardo Virgílio, coordenador da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), tenta esclarecer a motivação do crime e prender os suspeitos. As informações são do Augusto Urgente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes