Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXECUÇÃO

Homem é executado a tiros em praça de cidade baiana

Crime foi praticado por dupla em motocicleta

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/01/2026 - 20:50 h
Leonardo foi morto na praça
Leonardo foi morto na praça -

Um homem foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira, 22, na Praça 2 de Julho, no município de Jacobina, no centro-norte da Bahia. A vítima foi identificada como Leonardo Diassis Oliveira, de 25 anos, mais conhecido como Léo.

Segundo informações de populares, o rapaz foi assassinado por dois homens, que chegaram à praça em uma motocicleta e dispararam diversos vezes. Após a ação criminosa, a dupla fugiu e, até a noite desta sexta-feira, 23, não havia sido localizada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Brasileiro é condenado à prisão perpétua após matar ex no exterior
Homem é preso na Bahia após tentar matar ex-namorada de 15 anos
Caseiro é preso suspeito de matar e ocultar corpo de cafeicultor

O delegado Leonardo Virgílio, coordenador da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), tenta esclarecer a motivação do crime e prender os suspeitos. As informações são do Augusto Urgente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato Bahia crime HOMICÍDIO investigação jacobina motocicleta Polícia tiros Vítima

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Leonardo foi morto na praça
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Leonardo foi morto na praça
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Leonardo foi morto na praça
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

Leonardo foi morto na praça
Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

x