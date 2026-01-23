Homem é executado a tiros em praça de cidade baiana

Leonardo foi morto na praça - Foto: Reprodução Augusto Urgente

Um homem foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira, 22, na Praça 2 de Julho, no município de Jacobina, no centro-norte da Bahia. A vítima foi identificada como Leonardo Diassis Oliveira, de 25 anos, mais conhecido como Léo.

Segundo informações de populares, o rapaz foi assassinado por dois homens, que chegaram à praça em uma motocicleta e dispararam diversos vezes. Após a ação criminosa, a dupla fugiu e, até a noite desta sexta-feira, 23, não havia sido localizada.

O delegado Leonardo Virgílio, coordenador da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), tenta esclarecer a motivação do crime e prender os suspeitos. As informações são do Augusto Urgente.