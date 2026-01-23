Menu
HOME > POLÍCIA
TENTATIVA FEMINICÍDIO

Homem é preso na Bahia após tentar matar ex-namorada de 15 anos

Adolescente foi esfaqueada na região do pescoço e sofreu tentativa de estrangulamento

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/01/2026 - 20:23 h
Jovem conseguiu fugir e pedir ajuda
Jovem conseguiu fugir e pedir ajuda

A Polícia Civil de Caetité, no sudoeste da Bahia, prendeu na tarde desta quinta-feira, 22, um homem, de 20 anos, suspeito de tentar matar a ex-namorada, uma adolescente de 15 anos. Segundo informações da polícia, o crime ocorreu, por volta das 15h, da segunda-feira, 19, em uma residência localizada no bairro Prisco Viana. O homem fugiu em seguida.

As investigações apontam que o suspeito esfaqueou a garota na região do pescoço e também tentou estrangulá-la. Mesmo bastante machucada, a adolescente conseguiu fugir pulando o muro da casa.

Após pedir ajuda a uma vizinha, a jovem foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, ela foi transferida para um hospital, onde segue internada. Não há informações sobre estado de saúde dela.

Ainda conforme a Polícia Civil, esta não foi a primeira vez que a menina foi agredida pelo suspeito. Em outubro do ano passado, ela também foi espancada. Na ocasião, um boletim de ocorrência foi registrada e uma medida medida protetiva de urgência foi concedida em favor dela. O homem foi encaminhado à Delegacia Territorial de Caetité, segue detido à disposição da Justiça.

