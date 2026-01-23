Menu
BAHIA

Ciumes? Sargento do Exército é preso suspeito de tentar matar barbeiro

Mesmo ferido, o barbeiro conseguiu chegar até a delegacia da cidade para pedir ajuda

Por Leilane Teixeira

23/01/2026 - 17:26 h | Atualizada em 23/01/2026 - 17:55
Foto ilustrativa
Foto ilustrativa -

Um ataque a tiros dentro de uma barbearia terminou com um sargento do Exército preso em flagrante na quinta-feira, 22, em Conceição do Jacuípe, cidade do interior da Bahia. O caso é investigado como tentativa de homicídio e, conforme as primeiras apurações, teria sido motivado por um conflito pessoal envolvendo ciúmes.

A confusão começou enquanto o estabelecimento funcionava normalmente no bairro Ilicuritiba. O proprietário do local, um barbeiro de 31 anos, foi atingido por disparos após uma discussão que acabou em confronto físico com o suspeito, um militar de 25 anos.

Após os tiros, o autor deixou o local a pé. A Polícia Militar foi acionada por moradores e iniciou buscas na região. Pouco tempo depois, o sargento foi encontrado e detido. Com ele, os policiais apreenderam a pistola que teria sido usada no ataque.

Pedido de ajuda

Mesmo ferido, o barbeiro conseguiu chegar até a delegacia da cidade para pedir ajuda. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu, levado a uma unidade de saúde e submetido a cirurgia. Segundo informações médicas, o estado de saúde é estável.

A investigação aponta que o militar teria saído de Salvador com destino a Conceição do Jacuípe para confrontar a vítima, após desentendimentos envolvendo pessoas próximas. A motivação exata ainda está sendo apurada.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e segue custodiado, à disposição da Justiça. O Exército Brasileiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

