POLÍCIA
POLÍCIA

Adolescente é apreendido após matar homem com facadas na Bahia

Crime teria acontecido após uma discussão entre os dois

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/01/2026 - 17:17 h
Adolescente é apreendido por matar homem a facadas
Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de ter matado um homem de 37 nesta quinta-feira, 22, na cidade de Curaçá, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar (PM) o homicídio teria acontecido após uma discussão entre os dois. Depois do crime, o garoto ainda tentou fugir do local, porém foi localizado por militares.

Ao ser capturado, ele alegou que teria jogado a faca utilizada no crime por cima de um muro. O garoto então indicou onde a arma branca estaria e o objeto foi localizado.

O suspeito e a faca foram apresentados à Delegacia de Juazeiro, também no norte do estado, onde o caso foi registrado. Vale ressaltar que o motivo da discussão não foi detalhado.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima foi identificada como Diogo Santos de Oliveira. Seu corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há detalhes sobre seu sepultamento.

Depois de passar pelos exames de praxe, o adolescente foi encaminhado para a detenção, onde vai seguir à disposição da Justiça.

adolescente Bahia Morte prisão

x