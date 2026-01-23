Delivery? Operação apreende drogas e armas de fogo nos Correios

Polícia Civil aprende vários itens ilícitos em ação nos Correios - Foto: Camila Souza/ ASCOM PCBA

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) realizou uma operação que vistoriou encomendas em trânsito destinadas à Bahia no Centro de Distribuição dos Correios, no município de Simões Filho, buscando materiais ilícitos enviados pelo serviço postal.

Durante a nomeada Operação Contenção foram apreendidos os seguintes itens:

2,84 quilos de maconha;

1,36 quilos de ecstasy (MDMA;

12 frascos de lança-perfume;

31 caixas contendo 61 itens de anabolizantes, peptídeos e hormônio do crescimento (GH);

uma pistola calibre 20;

um simulacro de arma de fogo;

um revólver calibre .38.

Drogas apreendidas em ação da PC nos Correiros | Foto: Camila Souza/ ASCOM PCBA

Material apreendido será examinado

Todo material apreendido durante a Operação vai ser encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para que os exames de perícia sejam feitos.

As investigações vão seguir no âmbito do DENARC visando identificar os remetentes , destinatários e possíveis conexões com grupos criminosos que utilizam o sistema de encomendas para o tráfico interestadual de drogas.

Entenda a operação

A Operação Contenção é realizada por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), em ação integrada com a Coordenação de Recursos Especiais (CORE), visando prevenir e intervir na chegada dos produtos ilícitos em território baiano.

A atividade ainda contou com a participação da equipe do Setor de Inteligência dos Correios.