Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Delivery? Operação apreende drogas e armas de fogo nos Correios

Ação da Polícia Civil tem como objetivo prevenir a entrada de material ilícito no estado

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/01/2026 - 16:07 h
Polícia Civil aprende vários itens ilícitos em ação nos Correios
Polícia Civil aprende vários itens ilícitos em ação nos Correios -

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) realizou uma operação que vistoriou encomendas em trânsito destinadas à Bahia no Centro de Distribuição dos Correios, no município de Simões Filho, buscando materiais ilícitos enviados pelo serviço postal.

Durante a nomeada Operação Contenção foram apreendidos os seguintes itens:

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • 2,84 quilos de maconha;
  • 1,36 quilos de ecstasy (MDMA;
  • 12 frascos de lança-perfume;
  • 31 caixas contendo 61 itens de anabolizantes, peptídeos e hormônio do crescimento (GH);
  • uma pistola calibre 20;
  • um simulacro de arma de fogo;
  • um revólver calibre .38.
Drogas apreendidas em ação da PC nos Correiros
Drogas apreendidas em ação da PC nos Correiros | Foto: Camila Souza/ ASCOM PCBA

Material apreendido será examinado

Todo material apreendido durante a Operação vai ser encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para que os exames de perícia sejam feitos.

As investigações vão seguir no âmbito do DENARC visando identificar os remetentes , destinatários e possíveis conexões com grupos criminosos que utilizam o sistema de encomendas para o tráfico interestadual de drogas.

Entenda a operação

A Operação Contenção é realizada por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), em ação integrada com a Coordenação de Recursos Especiais (CORE), visando prevenir e intervir na chegada dos produtos ilícitos em território baiano.

A atividade ainda contou com a participação da equipe do Setor de Inteligência dos Correios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

correios Polícia tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil aprende vários itens ilícitos em ação nos Correios
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Polícia Civil aprende vários itens ilícitos em ação nos Correios
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Polícia Civil aprende vários itens ilícitos em ação nos Correios
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

Polícia Civil aprende vários itens ilícitos em ação nos Correios
Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

x