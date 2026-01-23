Líder religioso é preso por estuprar enteada e outras crianças em igreja

Presbítero é preso por estuprar crianças em igreja - Foto: Divulgação | PC-MG

Um líder religioso, de 34 anos, foi preso nesta quinta-feira, 22, suspeito de estupro de vulnerável. A prisão aconteceu em Minas Gerais durante uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) e a PC do Distrito Federal (PC-DF). Sua identidade não foi revelada.

De acordo com a PC-DF, o investigado teria abusado sexualmente da enteada de seis anos, entre os anos de 2015 a 2017. A situação foi revelada somente em 2022, quando a vítima expôs os abusos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontam que, em um relacionamento posterior, o homem voltou a cometer crimes semelhantes. Entre 2022 e 2025, ele teria abusado de uma nova enteada, também de 6 anos.

Abusos na igreja

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito atuava como presbítero em uma igreja.

Além dos crimes cometidos no meio familiar, ele é investigado por abusos contra outras três meninas, com idades em torno de 12 anos de idade, todas dentro do ambiente religioso.

O homem foi detido e encaminhado ao sistema prisional.