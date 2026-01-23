POLÍCIA
Execução? Corpo é encontrado com braços e pernas amarrados na RMS
Polícia Militar acionou o Departamento de Polícia Técnica para perícia e remoção do corpo
Por Luan Julião
Um homem, ainda sem identificação formal, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 23, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. O corpo apresentava marcas compatíveis com disparos de arma de fogo e estava com braços e pernas amarrados, indicando uma possível execução por um tribunal do crime.
Prática comum entre facções criminosas, esse tipo de execução costuma ser usado para punir dívidas, descumprimento de regras internas ou membros de grupos rivais.
A Polícia Militar da 22ª CIPM foi acionada para verificar a ocorrência na Via da Adutora, nos fundos de um estabelecimento comercial. A Polícia Civil, por meio da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, chegou ao local e deu início às investigações. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências seguem para identificar a vítima, a autoria e a motivação do crime.
