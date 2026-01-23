POLÍCIA
Suspeito de ataque a tiros na Lavagem do Bonfim é preso em Salvador
Homem é apontado como autor dos disparos que mataram Joilson Santana de Souza
Por Victoria Isabel
A polícia prendeu na manhã desta sexta-feira, 23, um homem de 26 anos, apontado como o autor dos disparos de arma de fogo que resultaram na morte de Joilson Santana de Souza e deixaram outras sete pessoas feridas durante os festejos da Lavagem do Bonfim, no dia 15 de janeiro deste ano. O suspeito encontrado no bairro de Monte Serrat, em Salvador.
O ataque ocorreu na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, em meio à grande concentração de pessoas que participavam do evento. Testemunhas relataram que os disparos foram efetuados após uma confusão envolvendo o suspeito, seu irmão e populares.
Investigação e prisão
A prisão foi realizada com os trabalhos realizados pela Operação Cortejo. Segundo a Polícia Civil,as diligências permitiram a identificação do investigado e a consolidação de provas que embasaram a expedição do mandado de prisão pela Vara do Júri.
A ação contou com a atuação integrada da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/ BTS) e da Coordenação de Operações, da Agência de Inteligência e do Grupo de Captura, unidades vinculadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O investigado foi conduzido à sede do DHPP, onde o mandado foi formalizado e interrogado. Após a realização dos procedimentos legais e do exame de lesões corporais, o homem permanece custodiado, à disposição da Justiça.
As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento das circunstâncias do crime e a individualização da conduta de todos os envolvidos.
