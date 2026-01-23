POLÍCIA
Mulher é presa após arremessar faca no próprio filho na Bahia
Caso ocorreu na cidade de Ruy Barbosa, no interior do estado
Por Victoria Isabel
Uma mulher foi presa em flagrante após arremessar uma faca no próprio filho, de apenas oito anos, nesta quarta-feira, 21, na cidade de Ruy Barbosa, no interior do estado.
A acusada foi detida após o Conselho Tutelar apresentar uma denúncia contra ela, que, segundo o órgão, já possuía histórico de agressões contra o menino.
Após o ataque, a criança foi socorrida por um familiar e levada para um hospital da região. Já na unidade de saúde, o Conselho Tutelar foi acionado, e as primeiras medidas começaram a ser adotadas. A vítima foi encaminhada para acompanhamento psicológico pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).
A suspeita, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada para a sede da Delegacia Territorial de Ruy Barbosa, onde segue custodiada e à disposição da Justiça.
