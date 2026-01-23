Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Mulher é presa após arremessar faca no próprio filho na Bahia

Caso ocorreu na cidade de Ruy Barbosa, no interior do estado

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/01/2026 - 7:44 h
Denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar
Denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar

Uma mulher foi presa em flagrante após arremessar uma faca no próprio filho, de apenas oito anos, nesta quarta-feira, 21, na cidade de Ruy Barbosa, no interior do estado.

A acusada foi detida após o Conselho Tutelar apresentar uma denúncia contra ela, que, segundo o órgão, já possuía histórico de agressões contra o menino.

Após o ataque, a criança foi socorrida por um familiar e levada para um hospital da região. Já na unidade de saúde, o Conselho Tutelar foi acionado, e as primeiras medidas começaram a ser adotadas. A vítima foi encaminhada para acompanhamento psicológico pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

A suspeita, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada para a sede da Delegacia Territorial de Ruy Barbosa, onde segue custodiada e à disposição da Justiça.

x