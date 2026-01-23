Mulher é presa após arremessar faca no próprio filho na Bahia

Denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar - Foto: Divulgação / PC-BA

Uma mulher foi presa em flagrante após arremessar uma faca no próprio filho, de apenas oito anos, nesta quarta-feira, 21, na cidade de Ruy Barbosa, no interior do estado.

A acusada foi detida após o Conselho Tutelar apresentar uma denúncia contra ela, que, segundo o órgão, já possuía histórico de agressões contra o menino.

Após o ataque, a criança foi socorrida por um familiar e levada para um hospital da região. Já na unidade de saúde, o Conselho Tutelar foi acionado, e as primeiras medidas começaram a ser adotadas. A vítima foi encaminhada para acompanhamento psicológico pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

A suspeita, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada para a sede da Delegacia Territorial de Ruy Barbosa, onde segue custodiada e à disposição da Justiça.